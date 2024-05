Jardim Botânico e Zoológico de São Paulo são opções de lazer para curtir no feriado de Corpus Christi

O feriado de Corpus Christi, celebrado na próxima quinta-feira (30.05), promete movimentar rodoviárias e aeroportos pelo Brasil, e São Paulo é um dos cinco destinos mais buscados pelos viajantes, de acordo a pesquisa da Booking.com.

Tanto para quem vem à capital paulista, quanto para quem vai ficar por aqui não falta opção para conhecer e se refugiar na natureza. O Jardim Botânico e o Zoológico de São Paulo, na zona sul da capital, estão localizados em uma área de Mata Atlântica dentro do Parque Estadual das Fontes do Ipiranga. Os locais abrigam diversas espécies da fauna e flora e oferecem ao público a oportunidade de desfrutar de um passeio educativo e de reconexão com o meio ambiente.

No Jardim Botânico, os visitantes podem conhecer espécies diferentes de plantas, realizar piquenique, avistar a fauna de vida livre do parque como patos, aves e macacos, além de acessar uma trilha totalmente revitalizada que chega às nascentes do riacho do Ipiranga, importante ponto histórico no país.

Já o Zoológico conta com mais de dois mil animais e atrações como a família de leões, o bosque Mundo das Corujas que abriga a Coruja-das-neves, espécie que inspirou a personagem Edwiges do filme Harry Potter, as hipopótamos Sininho e Colônia, entre outros moradores.

Os ingressos do combo Zoo + Jardim Botânico estão com preço especial de R$ 52,32, por pessoa, quando comprado direto na bilheteria. Quem preferir comprar online, o valor será de R$89,90, por pessoa. Crianças de 4 a 13 anos, pagam meia-entrada e até 3 anos não pagam. Lembrando que o ingresso dá direito a um único acesso, não é permitido retorno após saída do parque.

E tem ainda a promoção Choveu Ganhou, que dá direito a um voucher físico cortesia, caso no dia da visita tenha chuva, por pelo menos uma hora. O ingresso será entregue no dia do passeio e poderá ser utilizado até o dia 31 de agosto, com validade para o parque em que o visitante estiver no momento da chuva.

Promoção “Combo Zoo SP + Jardim Botânico”

Funcionamento: das 9h às 17h e bilheteria até às 16h

Ingressos: a partir de R$ 52,32 compra antecipada bilheteria física

Site: https://zoologico.com.br/atracoes/

Endereço: Avenida Miguel Estefno, 4241, Água Funda – São Paulo – SP – CEP 04301-905