Jardim Botânico e Zoo SP sediam workshop para Guias de Turismo

No último fim de semana, mais de 60 guias de turismo participaram do Workshop “Desvendando o Zoo SP e o Jardim Botânico”, uma iniciativa da parceria entre o Jardim Botânico, o Zoológico de São Paulo e a Secretaria Municipal de Turismo de São Paulo. Durante oito horas, os participantes visitaram os bastidores dos parques e foram orientados pelos técnicos e educadores ambientais.

Logo em seguida, os guias de turismo conheceram toda a história envolvendo o Jardim Botânico de São Paulo, referente ao Museu de Botânica, à estufa, ao Jardim dos Sentidos, além da Trilha da Nascente. “Sou apaixonada pelo Jardim Botânico. Foi maravilhoso poder conhecer um pouco mais, sua história, como paulistana, cada vez que trânsito por belos lugares dentro da minha cidade fico mais apaixonada”, contou Simone Maria Farias Osti, guia de turismo e agente de viagens.

O principal objetivo do workshop foi ampliar os conhecimentos e compreensão dos participantes referentes ao papel dos zoológicos e jardins botânicos na pesquisa, conservação e educação ambiental; o funcionamento e seus cuidados com a fauna e flora; o potencial de conexão com a natureza; os aspectos históricos, ambientais e a importância do Parque Estadual das Fontes do Ipiranga, onde as áreas estão inseridas.

“Foi um workshop muito importante. Como guia de turismo, turismólogo e futuro técnico de meio ambiente, conhecer e entender os bastidores dessas duas instituições valiosas na preservação e manutenção da fauna e flora. Existe muita desinformação e “fake news” que devemos combater, principalmente, no âmbito do turismo. Devemos promover a reflexão e o sentimento de pertencimento dos espaços públicos”, ressaltou Celso Rodrigo de Oliveira Queiróz, Guia de Turismo.

De acordo com Queiróz, foram oito horas de muito aprendizado, novos conhecimentos e trocas de experiências. “A equipe foi super acolhedora e com profissionais técnicos e acadêmicos que tem paixão pela profissão. Que seja o primeiro de muitos encontros que contribuíram para ideias de projetos futuros em parceria com o Zoológico e Jardim Botânico. Agradeço mais uma vez esse convite ao workshop e parabenizo todos os envolvidos”, finalizou o guia de turismo.

Para Karolini Barbosa, coordenadora de turismo da SMTUR, a parceria com o Zoo de São Paulo e o Jardim Botânico teve o objetivo de melhorar o diálogo com os atrativos turísticos da Capital, a fim de fomentar e promover o setor. “Acreditamos que esse tipo de capacitação é fundamental para que esses profissionais, que atuam diretamente no atendimento ao turista, possam ampliar seus conhecimentos e compreensão sobre o funcionamento dos atrativos, e assim, oferecer cada vez mais serviços de qualidade aos turistas que vem à São Paulo”, pontuou a coordenadora da Secretaria Municipal de Turismo de SP.