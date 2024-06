Jardim Botânico de SP passa a coletar totalmente o esgoto gerado no local pela primeira vez

O Jardim Botânico de São Paulo concluiu a reestruturação de suas redes de água, esgoto e drenagem. Com as obras, o local passou a enviar cem por cento dos efluentes produzidos para a coleta. A medida é de extrema importância em razão da área estar inserida no Parque Estadual das Fontes do Ipiranga, uma Unidade de Conservação que protege o maior fragmento de Mata Atlântica em área urbana na Região Metropolitana de São Paulo, e abriga diversas nascentes. Além de receber visitantes do Brasil e do exterior, o jardim abarca prédios e laboratórios do Instituto de Pesquisas Ambientais, órgão ligado ao Governo do Estado que realiza estudos científicos.

As intervenções abrangeram uma área de aproximadamente 360 mil m², permitiram eliminar fossas sépticas e sumidouros presentes no espaço, encaminhar cerca de 65 mil litros de efluentes à rede de esgotos por dia, além de substituir as antigas tubulações para reduzir o risco de rompimentos que ocasionavam prejuízos às árvores centenárias do local.

Durante a implantação do novo sistema de saneamento foram feitas ligações prediais, instalações de poços de visita e de inspeção e extensão de rede. Também foram realizadas melhorias e adequações necessárias e a configuração do sistema sanitário de acordo com as Normas Brasileiras Regulamentadoras (NBR), que dispõem acerca das exigências quanto à higiene, segurança e conforto dos usuários.

O novo sistema de drenagem mitigou ainda um problema crônico de empoçamento na área de visitação durante e após as chuvas. Além da limpeza e desobstrução da rede em razão de sedimentos e folhagens houve a implantação de canaletas e drenos nas áreas úmidas e revisão das bocas de lobo.

Sobre o Jardim Botânico

O Jardim Botânico abriga uma das maiores coleções de Orquídeas do país, com mais de 300 espécies e nove mil exemplares. O local mantém uma coleção de plantas vivas com espécies nativas, exóticas e várias ameaçadas de extinção e desenvolve conservação da biodiversidade, pesquisa científica e educação ambiental. É ainda um ambiente de paz e reconexão com a natureza.

O Jardim, junto com o Zoológico de São Paulo e o Safari, está sob concessão da Reserva Parques desde 2021. A concessionária vem realizando investimentos nos espaços que devem somar mais de R$300 milhões apenas nos cinco primeiros anos da gestão.

Serviço:

Funcionamento: de terça a domingo das 9h às 17h e bilheteria até às 16h

Ingressos: a partir de R$ 19,90* e meia-entrada R$ 9,95* (*compra antecipada)

Site: https://jardimbotanico.com.br/ingressos/

Endereço: Avenida Miguel Estefno, 3031, Água Funda – São Paulo – SP – CEP 04301-905

