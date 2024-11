Jardim Botânico de SP comemora seu 96º aniversário com a inauguração de um Meliponário

No último dia 9 de novembro, o Jardim Botânico de São Paulo celebrou seu 96º aniversário com a inauguração de um meliponário, espaço dedicado a abrigar dez colônias de abelhas-sem-ferrão nativas do Brasil. A instalação, realizada em parceria com a Casa Melí, especialista em sustentabilidade e polinização, busca conscientizar o público sobre o papel crucial desses insetos na preservação da flora.

Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), que instituiu o Dia Mundial das Abelhas, a polinização é essencial para a reprodução de diversas plantas em ecossistemas terrestres, mas cerca de 35% dos polinizadores invertebrados, incluindo abelhas e borboletas, enfrentam riscos de extinção. No meliponário do Jardim Botânico, os visitantes poderão conhecer sete espécies de abelhas nativas sem ferrão, fundamentais para a biodiversidade da Mata Atlântica. “Essas abelhas têm o ferrão atrofiado, sendo inofensivas, o que as torna ideais para um ambiente educativo”, explica Juliana Massimino Feres, bióloga da Casa Melí.

O novo espaço reflete o compromisso do Jardim Botânico de São Paulo com a educação ambiental, reforçando a importância das abelhas na preservação da biodiversidade e convidando o público a se engajar na conservação dos polinizadores.

E, neste mês, os visitantes podem adquirir os ingressos pelo site oficial, na central de relacionamento ou no Terminal Jabaquara com descontos de até 30% em relação ao valor regular com a promoção “Black Garden”, válida até o dia 30 de novembro.

Jardim Botânico

Com quase cem anos de história, o Jardim Botânico de São Paulo abriga coleções de plantas vivas, oferecendo aos visitantes uma rica oportunidade de aprendizado sobre diversas espécies. O espaço é ideal para fazer caminhada, meditação, leitura, entre outras atividades.

Além de ser um refúgio para os amantes da natureza, o Jardim Botânico é frequentemente escolhido como cenário para ensaios fotográficos, especialmente por casais e gestantes. O local também se destaca como um importante ponto de observação de aves e outros animais silvestres de vida livre. Vários trechos ao longo do jardim são tombados, com destaque para o Jardim do Lineu onde ficam as estufas.

Entre as atrações estão:

Trilha da Nascente, construída com madeira de reflorestamento, com extensão de 360 metros. Ao longo do trajeto é possível fazer pausas em locais de até 4 metros de altura para observar a natureza. No final do caminho o visitante chega à nascente do córrego Pirarungaua para apreciar a água cristalina brotando da terra. A trilha é acessível para pessoas com mobilidade reduzida.

Museu Botânico é um prédio dividido em cinco salas dispostas em cruz onde o visitante pode fazer uma imersão na história do Jardim Botânico, sobre a Botânica no Brasil e conhecer mais sobre a importância da pesquisa científica para a conservação da biodiversidade.

O Museu Botânico passou por algumas modernizações e preservou peças do acervo original da sua criação, como o vitral com espécies emblemáticas da flora no teto da sala central. Nas paredes externas, há oito painéis em alto-relevo de terracota com espécies nativas projetadas por Hoehne, criador do Jardim Botânico.

O Jardim de Lineu é um espaço que abriga duas estufas centenárias e tombadas. O local possui ainda um espelho d’água, as pérgolas, duas escadarias, o Palmeto, espaço composto por algumas das primeiras palmeiras da coleção do Jardim, passeios, gramados, cercas vivas e canteiros margeados por porções de Mata Atlântica.

Formado por uma das muitas nascentes existentes no Parque Estadual Fontes do Ipiranga, o Lago dos Bugios está localizado dentro do Jardim. Uma das características marcantes do local é o silêncio, que às vezes, é interrompido pelo barulho dos macacos Bugios.

Durante o passeio, o visitante tem a oportunidade de conhecer o Pau-Brasil, espécie ameaçada de extinção. O Bosque do Pau-Brasil foi criado com a intenção de conservar essa espécie.

Uma das imagens mais conhecidas do Jardim Botânico é a Alameda von Martius. Formada por palmeiras-imperiais, a alameda começa na bilheteria e se estende até o Lago das Garças e é utilizada para a prática de caminhada.

Já o Jardim dos Sentidos foi construído para ser inclusivo e estimulante, pois mostra mais do que os olhos estão acostumados a ver. Nele, o público tem a possibilidade de reconhecer a natureza de outra maneira, por meio da textura das folhas, do cheiro das flores e da diversidade de sabores.

Serviço:

Funcionamento: das 9h às 17h e bilheteria até às 16h

Site: ingressos.zoologico

Central de vendas/WhatsApp (das 9h às 18h20): 11 4934 6804

Endereço: Avenida Miguel Estefano, 3031, Água Funda – São Paulo – SP – CEP 04.301-905