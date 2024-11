Jardim Botânico de SP comemora 96 anos com Exposições de Orquídeas e Bromélias

O Jardim Botânico de São Paulo completa 96 anos de história neste sábado (9). Para comemorar a data, no fim de semana (8, 9 e 10/11), o parque promove dois encontros tradicionais: a 129ª Exposição de Orquídeas do Círculo Paulista de Orquidófilos (CPO) e a 53ª Mostra de Bromélias de São Paulo.

O evento é gratuito para os visitantes que estiverem no jardim. Serão apresentadas centenas de espécimes de orquídeas e bromélias de diferentes expositores, como micro-orquídeas, com flores de tamanho menores de 1 centímetro; as Cattleyas, que apresentam diversas formas, cores e perfumes e são umas das preferidas dos colecionadores, além de Bromélias raras. A agenda conta ainda com a premiação para as melhores plantas.

Para Nino Amazonas, diretor técnico do Jardim Botânico, “é uma alegria celebrar o aniversário do Jardim Botânico com esta programação tão tradicional e querida pelo nosso público”, ressalta.

Os visitantes podem adquirir os ingressos pelo site oficial, na central de relacionamento ou no Terminal Jabaquara com descontos de até 30% em relação ao valor regular com a promoção “Black Garden”, válida até o dia 30 de novembro.

Serviço:

Funcionamento: das 9h às 17h e bilheteria até às 16h

Site: ingressos.zoologico

Central de vendas/WhatsApp (das 9h às 18h20): 11 4934 6804

Endereço: Avenida Miguel Estefano, 3031, Água Funda – São Paulo – SP – CEP 04301-905

Valores dos Ingressos durante a promoção Black Garden:

*válido até o dia 30 de novembro

Jardim Botânico avulso: R$ 17,40 e R$ 8,70 (meia-entrada)

Zoo SP avulso: inteira R$ 55,90 e R$ 27,90 (meia-entrada)

Combo Zoo + Mundo Dino + Botânico: R$ 83,90 e R$ 55,90 (meia-entrada)

Zoológico + Traslado Jabaquara: R$ 65,00 e R$ 37,00 (meia-entrada)

Combo Zoo + Mundo Dino + Botânico + Traslado Jabaquara: R$ 93,00 e R$ 65,00

Ingresso idoso Zoológico + Traslado Jabaquara: R$ 27,90

Combo idoso Zoo + Mundo Dino + Botânico + Traslado Jabaquara: R$ 55,90

Passeio Aqua Safari

Funcionamento: das 9h às 16h30 e feriado até às 17h30

Valor: R$ 29,90 por pessoa

Duração: 10 minutos