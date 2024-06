Jardim Botânico de São Paulo abrirá todos os dias a partir de segunda-feira (17)

O Jardim Botânico de São Paulo, abrirá todos os dias a partir desta segunda-feira (17), das 9h às 17h. Antes, o parque funcionava de terça a domingo.

O parque de 95 anos de existência, além de ser um ambiente de conexão com a natureza, mantém uma coleção de plantas vivas com espécies nativas, exóticas e várias ameaçadas de extinção e desenvolve conservação da biodiversidade, pesquisa científica e educação ambiental. Além de abrigar uma das mais importantes coleções de orquídeas do país, com mais de 300 espécies e nove mil exemplares. Também é um local muito frequentado por pessoas que gostam de fazer atividades físicas pela manhã, como caminhada e corrida.

Serviço:

Funcionamento: de segunda a domingo das 9h às 17h e bilheteria até às 16h

Ingressos: a partir de R$ 19,90* e meia-entrada R$ 9,95* (*compra antecipada)

Endereço: Avenida Miguel Estefno, 3031, Água Funda – São Paulo – SP – CEP 04301-905