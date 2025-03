Jaquelline Grohalski enfrenta desafios durante o Carnaval de São Paulo

A influenciadora e campeã da A Fazenda 15, Jaquelline Grohalski, passou por uma situação inesperada na primeira noite dos desfiles do Carnaval de São Paulo. Conhecida por sua presença marcante na Barroca Zona Sul, a musa teve dificuldades com a fantasia, que apresentou problemas técnicos durante sua apresentação.

Durante o desfile, a asa da fantasia de Jaquelline quebrou, exigindo ajustes de última hora. O incidente acabou resultando em um momento inusitado, com a influenciadora deixando parte de seu bumbum à mostra. No entanto, demonstrando grande resiliência, Grohalski manteve o ritmo e a animação, continuando a brilhar na avenida.

As redes sociais reagiram de forma calorosa ao imprevisto. Usuários elogiaram a capacidade de improviso da influenciadora. “Arrasou no improviso. Esse é o poder de nós mulheres”, comentou uma internauta. Outro usuário expressou solidariedade: “Coitada, imagina você suportar todo o processo de ensaio e chegar no dia para enfrentar isso”. Uma terceira pessoa também destacou o empenho da musa: “Maravilhosa, ela está se dedicando”.

Em uma entrevista recente concedida à jornalista Márcia Piovesan, Jaquelline compartilhou detalhes sobre sua jornada de emagrecimento, revelando que conseguiu perder mais de 12 kg. A influenciadora afirmou: “Foi um tudão: dieta, academia, estética, todos os meios possíveis desde novembro. O boxe também tem me ajudado muito, principalmente no Rio, por conta da temperatura”.

Ainda sobre os desafios enfrentados durante o Carnaval, Jaquelline ressaltou que o cansaço é um dos principais obstáculos. “A parte mais difícil é o cansaço, mas quando você tem amor pelo que faz, você não se sente cansada. Sambar com o sapato não é fácil; você está ali o tempo todo sorrindo, é calor e é cansativo”, declarou.