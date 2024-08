Japan House São Paulo prorroga exposição “Efeito Japão: moda em 15 atos”

Graças ao sucesso de visitação, a exposição “Efeito Japão” ganhará mais tempo em cartaz no segundo andar da Japan House São Paulo. A mostra que traz quinze looks de grandes nomes do design de moda, responsáveis por projetar o Japão às passarelas mundiais, terá seu período estendido até 6 de outubro, com entrada gratuita.

Vista por mais de 180 mil pessoas até o momento, a mostra inédita tem coordenação do diretor de moda Souta Yamaguchi, responsável pelo design das roupas utilizadas pelo staff na cerimônia de entrega de medalhas dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tokyo 2020.

Por meio das peças criadas por nomes como Hanae Mori (1926 – 2022); Kenzo Takada (1939 – 2020); Yohji Yamamoto (1943); (1958) e Issey Miyake (1938 – 2022), e de uma linha do tempo, a mostra destaca marcos históricos e contextos sociais da moda no Japão e no mundo, desde o período pós-Segunda Guerra Mundial, quando a cultura da vestimenta no Japão passou por uma grande transição entre os quimonos e as roupas ocidentais; até a consagração de estilistas japoneses no cenário internacional e surgimento de novos nomes da moda japonesa, que apostam no uso da tecnologia de ponta e em recursos sustentáveis.

Serviço:

Exposição “Efeito Japão: moda em 15 atos”

Coordenação: Souta Yamaguchi

Período: 7 de maio a 6 de outubro de 2024

Local: Japan House São Paulo, 2º andar – Avenida Paulista, 52, São Paulo/SP

Horário de funcionamento: terça a sexta, das 10h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 10h às 19h.

Entrada gratuita. Reservas online antecipadas (opcionais) no site.

*Existem restrições para foto e vídeo de dois looks da exposição.