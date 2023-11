Japan House São Paulo promove encontro com astronauta japonês

Nesta quarta-feira (29 de novembro), a Japan House São Paulo, em parceria com o Consulado Geral do Japão em São Paulo, promove uma conversa inédita com o astronauta da Agência Japonesa de Exploração Aeroespacial (JAXA), Hoshide Akihiko. Neste encontro, o especialista de missão do SpaceX Crew-2 (recorde de voo espacial mais longo de uma nave tripulada dos EUA, superando 168 dias) aborda sua própria experiência de ir para o espaço e fala sobre as dificuldades e preparações para o lançamento do foguete, a estadia durante a missão e outras curiosidades da vida dos profissionais que atuam fora da órbita terrestre.

Para participar do bate-papo gratuito com Hoshide Akihiko é necessário fazer uma inscrição prévia na plataforma Sympla e aguardar o link de acesso que será enviado para o e-mail cadastrado. A palestra online terá transmissão ao vivo com tradução simultânea japonês-português, além de Libras como recurso de acessibilidade.

Esta atividade é uma continuidade da Semana Espacial-Japão, ação realizada em parceria com a JAXA em 2021. Na ocasião, o astronauta japonês, Soichi Noguchi, gravou uma mensagem diretamente da Estação Espacial Internacional para o público da JHSP, destacando essa relação centenária e seu desejo de colaboração espacial entre os dois países, e outras diversas atividades abordaram a temática espacial.

Sobre o palestrante

Akihiko Hoshide (Tóquio, 28 de dezembro de 1968) é um astronauta e engenheiro japonês, veterano de duas missões à Estação Espacial Internacional, no ônibus espacial norte-americano Discovery em 2008 e na nave russa Soyuz TMA-05M em 2012. Bacharel em engenharia mecânica (1992) e doutor em engenharia aeroespacial (1997), entrou para a Agência Nacional de Desenvolvimento Espacial do Japão (NASDA) em 1992 e trabalhou no desenvolvimento do foguete lançador japonês H-11 por dois anos. Entre 1994 e 1999, foi integrante da equipe de engenharia de apoio a astronautas da NASDA, auxiliando no desenvolvimento do programa de treinamento de astronautas e auxiliando o astronauta Koichi Wakata durante seu treinamento e durante a missão deste a bordo da STS-72 Endeavour em 1996.

Em fevereiro de 1999 foi pré-selecionado pela NASDA (agora JAXA) como um dos três japoneses candidatos a astronauta para trabalhar na Estação Espacial Internacional (ISS). Hoshide iniciou o programa de treinamento básico em abril de 1999 e foi qualificado em janeiro de 2001. Desde então, participou do treinamento avançado para operar na ISS, além de auxiliar no desenvolvimento do hardware e na operação do módulo experimental japonês Kibo e do veículo de transferência H-II (HTV).

Serviço:

Palestra Conversa com o astronauta da JAXA, Hoshide Akihiko

Evento organizado pela Japan House São Paulo e Consulado Geral do Japão em São Paulo

Data: 29 de novembro de 2023 (quarta-feira)

Horário: 19h

Duração: 60 min.

Evento online e gratuito. Inscrições prévias via Sympla.

Tradução simultânea Japonês/Português/Libras