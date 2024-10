Japan House São Paulo promove atividades literárias nos últimos dias de outubro

Nos dias 26 e 31 de outubro, a Japan House São Paulo apresenta dois sucessos das programações mensais: o Ciclo de Mangá e o Clube de Leitura JHSP + Quatro Cinco Um. As atividades literárias, livres e gratuitas, são ideais para conhecer mais sobre a cultura e a literatura japonesa de forma leve e convidativa a partir de títulos contemporâneos.

Em outubro, o Ciclo de Mangá apresenta a obra Solanin, do mangaká Inio Asano. Sua narrativa cotidiana captura o sentimento misto da alienação e esperança que permeava a juventude japonesa na virada para o século XXI a partir da história de Meiko e Taneda, um casal no início da vida adulta em Tóquio, em busca do próprio espaço em um mundo cada vez mais exigente. A história aborda com sensibilidade as diferentes mudanças sociais no cotidiano japonês durante esse período, temas que serão discutidos durante o bate-papo presencial. A atividade acontece no dia 26 de outubro, às 15h, e é necessária retirada de senha na recepção da JHSP com 30 minutos de antecedência para participar.

Já na última quinta-feira do mês, dia 31 de outubro, às 19h, acontece o Clube de Leitura JHSP + Quatro Cinco Um. O bate-papo virtual desse mês apresenta a obra Morte Em Pleno Verão, de Yukio Mishima, que aborda a complexidade de temas que o escritor apresenta em suas obras: a degradação do Japão tradicional, a cultura do teatro Nô, a presença do fascismo no mundo, o universo das geishas e os questionamento de gênero e transexualidade, temas que serão discutidos durante a roda de conversa. Em Morte Em Pleno Verão, Mishima cria uma coletânea de contos com conflitos entre a tradição e a modernidade, construindo sua narração a partir das zonas cinzentas da consciência humana. A atividade online terá transmissão simultânea via plataforma Zoom mediante inscrição prévia no site. Participantes do Clube de Leitura JHSP + Quatro Cinco Um têm 20% de desconto na compra do livro pelo site da Companhia das Letras até o dia 02 de novembro usando o cupom “JHSP451OUT24”.

Serviço:

Japan House São Paulo

Endereço: Avenida Paulista, 52 – São Paulo, SP

Horário de funcionamento: de terça a sexta, das 10h às 18h e sábados, domingos e feriados, das 10h às 19h.

Entrada gratuita. Reserva online (opcional): https://agendamento.japanhousesp.com.br/

Ciclo de Mangá (Presencial)

Solanin, de Inio Asano

Quando: 26 de outubro, às 15h

Duração: 90 min

Vagas limitadas. Participação mediante retirada de senha com 30 minutos antes de cada sessão.

Participantes até 15 anos de idade devem estar acompanhados por um adulto responsável.

Clube de leitura JHSP + Quatro Cinco Um (Online)

Morte Em Pleno Verão, de Yukio Mishima

Quando: 31 de outubro, às 19h

Duração: 90 minutos

Vagas limitadas. Participação mediante inscrição prévia no site.

Transmissão via plataforma Zoom. Acesso liberado aos inscritos via e-mail.

Participantes do Clube de Leitura JHSP + Quatro Cinco Um têm 20% de desconto na compra do livro pelo site da Companhia das Letras até o dia 02 de novembro, usando o cupom “JHSP451OUT24”