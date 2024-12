Japan House São Paulo funcionará em horários especiais neste final de ano

A Japan House São Paulo funcionará em horários especiais durante o período das festas de final de ano: a instituição estará fechada para visitação nos dias 24, 25 e 31 de dezembro, e no dia 1° de janeiro de 2025. Nos demais dias, o funcionamento permanece de terça a sexta-feira, das 10h às 18h; e aos sábados e domingos, das 10h às 19h. O Bicicletário JHSP, as lojas Furoshiki e Shin e o Aizomê Café também seguirão o mesmo cronograma. Já o restaurante Aizomê estará aberto de terça-feira a domingo, das 11h30 às 16h30.

Nesse período de férias escolares e festas, a programação cultural gratuita da JHSP destaca as exposições “A Vida Que Se Revela”, em cartaz até 13 de abril de 2025, e “Princípios Japoneses: Design e Recursos”, em cartaz até 4 de maio de 2025. Enquanto a primeira traz imagens inusitadas e intimistas sobre o cotidiano, feitas por duas fotógrafas japonesas de diferentes gerações, a segunda convida o público a explorar 16 projetos de 14 criadores japoneses, que apostam em formas de aproveitamento máximo de recursos e materiais, além de iniciativas para valorização de técnicas tradicionais japonesas, em áreas como arquitetura, design, artesanato, têxteis, itens de esporte e instrumentos musicais.

A programação também inclui visitas mediadas às exposições “A Vida Que Se Revela”, no dia 18 de dezembro, às 11h e às 15h; e “Princípios Japoneses”, no dia 19 de dezembro, às 11h e às 15h. Durante as atividades, os visitantes poderão conhecer mais sobre os trabalhos das fotógrafas Tokuko Ushioda e Rinko Kawauchi, assim como sobre o festival fotográfico Kyotographie, em cartaz no segundo andar da JHSP, e sobre os diferentes projetos sustentáveis que ocupam o andar térreo da JHSP, além de aprender mais sobre a filosofia japonesa mottainai, que pode ser traduzida como o “não desperdício”, em referência à valorização da essência das coisas. Para participar das visitas mediadas, é necessária a retirada de senha 30 minutos antes na recepção da JHSP.

Serviço:

Japan House São Paulo

Endereço: Avenida Paulista, 52 – São Paulo, SP

Horário de funcionamento: terça a sexta-feira, das 10h às 18h; sábados e domingos, das 10h às 19h.

Fechado nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e 1° de janeiro de 2025.

Entrada gratuita. Reservas online antecipadas (opcionais) no site.

Exposição “A Vida Que Se Revela”

Período: 19 de novembro de 2024 a 13 de abril de 2025

Exposição “Princípios Japoneses: Design e Recursos”

Período: 3 de dezembro de 2024 a 4 de maio de 2025

Visitas mediadas à exposição “A Vida Que Se Revela” (Presencial)

Quando: 18 de dezembro (quarta-feira), às 11h e às 15h

Local: segundo andar da JHSP

Entrada gratuita.

Visitas mediadas à exposição “Princípios Japoneses: Design e Recursos” (Presencial)

Quando: 19 de dezembro (quinta-feira), às 11h e às 15h

Local: andar térreo da JHSP

Entrada gratuita.

Sobre a Japan House São Paulo (JHSP):

A Japan House é uma iniciativa internacional com a finalidade de ampliar o conhecimento sobre a cultura japonesa da atualidade e divulgar políticas governamentais. Inaugurada em 30 de abril de 2017, a Japan House São Paulo foi a primeira a abrir suas portas, seguida pelas unidades de Londres e Los Angeles. Estabelecida como um dos principais pontos de interesse da celebrada Avenida Paulista, a JHSP destaca em sua fachada proposta pelo arquiteto Kengo Kuma, a arte japonesa do encaixe usando a madeira Hinoki. Desde 2017, a instituição promoveu mais de quarenta exposições e cerca de mil eventos em áreas como arquitetura, tecnologia, gastronomia, moda e arte, para os quais recebeu mais de dois milhões de visitantes. A oferta digital da instituição foi impulsionada e diversificada durante a Pandemia de Covid-19, atingindo mais de sete milhões de pessoas em 2020. No mesmo ano, expandiu geograficamente suas atividades para outros estados brasileiros e países da América Latina. A JHSP é certificada pelo LEED na categoria Platinum, o mais alto nível de sustentabilidade de edificações.