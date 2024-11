Jão se apresenta no Grammy Latino com “Alinhamento Milenar”

Jão, de 30 anos, viverá mais um momento especial na carreira antes de encerrar este ano: sua segunda apresentação no Grammy Latino, um dos maiores eventos da música mundial. O cantor e compositor levará ao palco principal a canção “Alinhamento Milenar”, e promete emocionar e encantar o público internacional. Em sua primeira apresentação, o artista cantou o hit “Idiota” no pré-show do Grammy Latino 2022, sendo o único artista brasileiro a se apresentar no evento. A performance deste ano, marca o reconhecimento de seu talento, que já acumula quatro álbuns lançados e, em pouco tempo de estrada, tornou-se um dos maiores fenômenos da nova geração da música pop brasileira.

Além da apresentação, Jão celebra duas indicações na edição 2024, concorrendo nas categorias “Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa” e “Melhor Canção em Língua Portuguesa”, e se consolida cada vez mais como uma potência musical internacional. Em uma trajetória intensa, o artista despontou com composições profundas e interpretações marcantes, conquistando uma legião de fãs no Brasil e fora dele. Suas músicas, que misturam vulnerabilidade e autenticidade, têm alcançado milhões de reproduções e são aclamadas pela crítica e pelo público.

O reconhecimento de Jão no Grammy Latino, tanto pelas indicações quanto pela oportunidade de se apresentar, representa uma conquista resultante de sua dedicação. A cerimônia acontecerá dia 14 de novembro, em Miami, no Kaseya Center e contará com outros brasileiros como Luisa Sonza, Gloria Groove, Lauana Prado, Alok e Simone Mendes.