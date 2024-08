Jão planeja expansão internacional e troca ideias com Anitta sobre o futuro

Jão está aproveitando o sucesso da Superturnê, que incluiu 16 shows, 11 deles com ingressos esgotados. Agora, o cantor paulista está planejando expandir sua carreira para além do Brasil e tem recebido conselhos valiosos de Anitta, que já se firmou no cenário internacional.

Em uma recente entrevista ao jornal O Globo, Jão compartilhou que tem conversado frequentemente com Anitta sobre explorar novos mercados e cantar em outros idiomas. “Converso sempre com a Anitta. Mas não gosto muito do termo ‘carreira internacional’. Para mim, minha carreira é uma só. Se em algum momento eu sentir vontade de cantar em espanhol ou inglês, vou fazer isso. E, sim, é algo que eu quero muito”, afirmou o cantor.

Apesar do sucesso da Superturnê, Jão prefere manter a cautela em seus planos. Ele já está em contato com produtores americanos e outros profissionais do mercado, mas busca que tudo aconteça de forma gradual e bem pensada. “Eu faço tudo com muita cautela. Viajo bastante, encontro muitos produtores nos Estados Unidos e estou em contato com esse meio. É um processo de pesquisa. As coisas estão acontecendo, mas não quero dar nenhum passo maior do que a minha perna.”