Jão leva SUPERTURNÊ aos cinemas: uma experiência audiovisual única

O cantor Jão revelou nesta quarta-feira (12) detalhes empolgantes sobre a exibição da sua SUPERTURNÊ em cinemas por todo o Brasil. Este evento, muito aguardado pelos fãs, apresentará um registro audiovisual intitulado Superturnê – A Primeira e A Última Noite, que irá combinar performances das noites de abertura e de encerramento da turnê com trechos documentais.

A SUPERTURNÊ, que teve um impacto significativo na carreira do artista, ocorreu entre janeiro de 2024 e janeiro de 2025 e se destacou por lotar o Allianz Parque em São Paulo em três ocasiões, cada uma com capacidade para 55 mil espectadores. O sucesso estrondoso dessa turnê é um testemunho da popularidade de Jão, que conquistou o público com hits como Idiota e Alinhamento Milenar.

Com o término da turnê no dia 18 de janeiro, em uma data que também teve ingressos esgotados, Jão percorreu diversas cidades do Brasil, apresentando-se em grandes locais e atraindo multidões de fãs entusiasmados. Durante o ano passado, ele também participou de renomados festivais, incluindo as edições do Rock in Rio tanto em Portugal quanto no Brasil.

A narrativa da SUPERTURNÊ encapsula os quatro primeiros álbuns do cantor, onde cada um representa um elemento da natureza: Lobos (2018) simboliza a terra; Anti-herói (2019) representa o ar; Pirata (2021) refere-se à água; e SUPER (2023) está associado ao fogo. Esta estrutura temática conferiu profundidade às apresentações e cativou ainda mais os espectadores.

Ao concluir essa maratona intensa de shows, Jão anunciou que pretende dedicar um tempo para descanso e reclusão, preparando-se para seu quinto álbum, que já gera grande expectativa entre sua vasta legião de fãs.