Jão lança clipe de “Alinhamento Milenar”

JÃO, um dos artistas mais promissores da música brasileira, acaba de lançar o clipe de “Alinhamento Milenar”, música que faz parte do álbum “SUPER” e conta a história de dois meninos que descobrem o amor ainda na infância, em uma pequena cidade do interior.

Explorando de forma sensível a passagem do tempo, a trama se desenvolve ao redor de um evento raro, um eclipse que ocorre a cada 50 anos, e a descoberta do amor em sua forma mais pura. O filme, repleto de diálogos curtos e inocência, captura o primeiro amor, aquele que a gente nunca esquece e deseja que dure a vida inteira.

O clipe promete tocar os corações dos espectadores ao mostrar o acordo dos dois protagonistas de sempre assistirem juntos a esse evento celestial, mesmo que estejam separados em algum momento de suas vidas. No entanto, a vida segue seu curso natural, e um deles, juntamente com sua família, precisam se mudar para outra cidade. Ao longo dos anos, fica a dúvida se o afastamento foi causado pela morte de um dos parceiros ou simplesmente pelo esquecimento. Nas cenas finais, já idoso, um dos protagonistas comparece sozinho ao local onde costumavam se encontrar, para observar aoencantador eclipse.

‘Alinhamentos Milenar’ está disponível em todas as plataformas nesta quinta-feira (25) e certamente atrairá a atenção do público com sua narrativa tocante e a reflexão sobre a importância do amor e das promessas feitas ao longo da vida.

Com esta faixa, JÃO mais uma vez evidencia sua sensibilidade e capacidade de contar histórias profundas e emocionantes por meio de sua música, consolidando-se como um dos grandes nomes da música brasileira atual.

Vale lembrar que Jão deu início a SUPERTURNÊ no Allianz Parque, no último final de semana. É um feito notável para o cantor, pois os ingressos foram esgotados, e essa conquista reforça o talento e o imenso prestígio de Jão como um dos artistas nacionais mais jovens a realizar um feito tão significativo.