Jão encerra SUPERTURNÊ com show épico no dia 18/01 em São Paulo 

No próximo dia 18 de janeiro, Jão realizará o tão aguardado show de encerramento da SUPERTURNÊ, marcando um momento histórico na carreira do cantor. Reconhecida como a maior turnê de um artista da nova geração, a SUPERTURNÊ já reuniu mais de meio milhão de pessoas pelo Brasil e promete fechar com chave de ouro em uma apresentação única e grandiosa.

Para o encerramento, o show contará com uma produção ainda mais inovadora e inesquecível. O totem de LED de mais de 30 metros, assim como em 2024, estará mantido, assim como a magnífica levitação que leva Jão até o topo do prédio.

“Essa turnê é o reflexo de tudo que construímos ao longo dos anos. Encerrar esse ciclo com um show tão especial é a maneira perfeita de agradecer aos fãs que sempre me apoiaram”, afirma Jão.

Além do espetáculo visual, o repertório promete ser igualmente emocionante, com hits como “Idiota”, “Locadora”, “Alinhamento Milenar” e as faixas do deluxe lançado em 2024, Supernova.

Os ingressos para o show de encerramento da SUPERTURNÊ estão esgotados.

O ano de 2024 para Jão foi de muito sucesso, pois além de esgotar os ingressos da SUPERTURNÊ, brilhou no palco Mundo do Rock in Rio – no Brasil e em Portugal -, foi indicado a dois Grammys Latinos com o álbum SUPER – na categoria de Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa – e com o single “Alinhamento Milenar”, indicado a Melhor Canção em Língua Portuguesa e fez uma turnê especial de Natal para os fãs, esgotando todos os ingressos nas nove cidades por onde passou. Já para 2025 o artista está confirmado para a edição do Lollapalooza que acontece em março.

SERVIÇO

Encerramento da SUPERTURNÊ – JÃO

Local: Allianz Parque

Data: 18 de janeiro de 2025



Horário: 19h30