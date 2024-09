Jão e Gustavo Mioto lançam a aguardada parceria “Mal”

Nesta terça-feira (10), os fãs de Jão e Gustavo Mioto poderão conferir uma parceria já muito aguardada. A música “Mal” chego em todas as plataformas digitais, além do videoclipe.

A sofrencia, característica marcante das carreiras dos dois artistas, é notável na composição de Jão e Gustavo. “Mal” também chega com um clipe que conta com a participação especial de fãs dos cantores, enquanto eles performam o single juntos.

O encontro inédito entre Jão, conhecido por seu estilo pop romântico e emotivo, e Gustavo Mioto, um dos grandes nomes do sertanejo, mostra a força da colaboração e a versatilidade que têm para explorar novos caminhos musicais.

“Mal demorou muito pra acontecer, Jão me mandava umas coisas eu não gostava muito, eu mandava outras coisas pra ele e ele também não curtia muito. Então depois de quase dois anos, decidimos nos reunir em um estúdio e começar a escrever juntos. E aí sim, conseguimos achar um caminho pra ela. É massa demais ver o Jão se aventurando no Sertanejo, eu ali beirando no POP, eu estou feliz demais com o resultado, e esperamos que nossos fãs curtam tanto quanto nós” – declara Mioto.

“Essa música com o Gustavo era uma sementinha plantada há muito tempo, eu to muito feliz que finalmente aconteceu. Me sinto muito à vontade com ele e sinto que isso refletiu diretamente em ‘Mal’, com um resultado que nós dois amamos”, diz Jão.

“Mal” já está disponível em todos os serviços de streaming e o clipe foi disponibilizado nesta quarta às 11h no canal do YouTube do Jão.