Jão e Gustavo Mioto anuciam parceria inédita e lançamento da música “Mal”

Dois dos artistas que tem por característica mexer com os corações apaixonado de todo brasileiro anunciaram uma parceria inédita. O sertanejo Gustavo Mioto anunciou nesta segunda-feria (09/09) o lançamento da música “Mal”, num feat com o cantor Jão, depois de apontá-lo como um dos artistas brasileiros com quem mais gostaria de gravar um dueto. A faixa inédita será divulgada nesta terça (10/9), às 21h.

Pelo que se sabe, ambos teriam gravado um videoclipe com a presença de fãs na semana passada, quando contaram com a participação da sertaneja Ana Castela, a namorada de Mioto. Nas redes sociais, Jão divulgou os momentos para os fãs.

Dupla Miojão

Os artistas começaram a brincar em suas redes, deixando até um nome como a possível parceria da dupla: “MioJão” virando pauta de muita diversão entre seus fãs.

Além disso, Mioto brincou nos seus stories, postando uma foto com um álbum autografado durante o encontro pelo cantor Jão, colocando também a seguinte legenda em uma das fotos da dupla: “Jão me vendo gravar a nossa primeira música”.