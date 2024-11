Jão anuncia turnê especial de Natal

Após o sucesso estrondoso da “SUPERTURNÊ”, que levou mais de 300 mil pessoas aos estádios pelo Brasil, Jão encerra 2024 como um dos maiores nomes do pop nacional, indicado nas principais premiações do mundo como Grammy Latino em duas categorias, MTV EMA

Como agradecimento, ele preparou uma celebração com seus fãs: uma turnê natalina exclusiva, que passará por oito capitais entre novembro e dezembro.

A turnê começa no Rio de Janeiro no dia 29 de novembro e segue para outras sete capitais, incluindo Brasília, São Paulo e Porto Alegre, encerrando em Maceió no dia 22 de dezembro. Para Jão, o projeto é uma forma de agradecer o carinho e apoio dos fãs ao longo de um ano inesquecível, oferecendo uma experiência única e emocionante para encerrar 2024 em grande estilo.

Confira as datas e cidades da Turnê Especial de Natal:

29/11 – Rio de Janeiro

1/12 – Brasília

4/12 – Curitiba

5/12 – Belo Horizonte

7/12 – São Paulo

13/12 – Porto Alegre

21/12 – Recife

22/12 – Maceió

Os ingressos, em quantidade limitada, ficam disponíveis para venda a partir do dia 6/11 nas redes sociais do artista.