Jão anuncia datas de turnê de Natal em oito capitais

O cantor Jão, autor de sucessos como “Idiota”, anunciou nesta terça-feira (5) datas das apresentações de sua turnê “Especial de Natal”. Entre novembro e dezembro deste ano, o cantor fará shows em oito capitais brasileiras.

A estreia da turnê é no dia 29 deste mês, no Rio de Janeiro. Depois, o cantor segue para Brasília, em 1° de dezembro, Curitiba, no dia 4, Belo Horizonte, no dia 5, e São Paulo, no dia 7.

O cantor conclui o ciclo de shows no dia 13 de dezembro, em Porto Alegre, e em Recife e Maceió, nos dias 21 e 22 de dezembro, respectivamente.

“Esse foi um ano de muitas conquistas, então eu quis criar esse momento para a gente celebrar todas elas juntos. Um show único para cantar aquelas que só a gente sabe (e também com algumas surpresas!)”, publicou o cantor em suas redes sociais.

Os ingressos da turnê ficam disponíveis para venda a partir desta quarta-feira (6) às 12h, na plataforma do artista.

Jão fez, ao longo do ano, a “Superturnê”, com shows grandiosos pelo país. Ele concluirá a maratona em janeiro, com um terceiro show no Allianz Parque, em São Paulo.

Especial de Natal

Quando: Vendas a partir de 6/12

Autoria: Jão

Link: https://www.sitedojao.com/

Onde: No Rio de Janeiro, 29/11; em Brasília, 1/12; em Curitiba, 4/12; em Belo Horizonte, 5/12; em São Paulo, 7/12; em Porto Alegre, 13/12; em Recife, 21/12; em Maceió, 22/12