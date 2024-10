Janja e apoiadoras de Boulos gravam vídeo sobre BO de esposa de Nunes

A primeira-dama Janja, Ana Estela Haddad e uma série de apoiadoras de Guilherme Boulos (PSOL) divulgaram um vídeo neste sábado (26), véspera de eleição, para relembrar o registro policial de violência doméstica feito pela esposa do prefeito Ricardo Nunes (MDB) contra ele em 2011.

No vídeo, intitulado como Carta as Mulheres, artistas e políticas questionam se é possível confiar a cidade de São Paulo nas mãos de um homem que age com ameaças e mensagens intimidações.

Entre outras, aparecem no vídeo Bela Gil, a deputada Erika Hilton (PSOL) e a psicanalista Vera Iaconelli, colunista da Folha. A cantora Bruna Volpi diz que as vidas de 6 milhões de mulheres estão em jogo neste domingo.

“Não vote em quem não respeita as mulheres”, diz uma delas. “Vamos votar com esperança e com amor”, afirma Ana Estela. “Neste domingo, nós mulheres temos a oportunidade de votar em quem valoriza nossas vidas, em quem caminha ao nosso lado pelo fim da violência contra as mulheres”, completa Janja.

Veja:

Nunes foi acusado em 2011 de violência doméstica, ameaça e injúria pela esposa, Regina Carnovale Nunes, com quem segue casado até hoje. O caso foi revelado em 2020 pela Folha de S.Paulo. À época, Nunes era vereador e disputava a eleição como vice de Bruno Covas (PSDB).

Durante a atual campanha, o tema voltou a ser explorado pelos adversários. Nunes deu diferentes versões sobre o caso. Disse que o boletim de ocorrência feito por sua esposa sobre o caso “é forjado”. Posteriormente deturpou o que havia dito e criou uma nova versão sobre o episódio.

Nunes, que era vereador à época, sempre negou qualquer agressão e disse que o boletim de ocorrência foi feito em um período em que Regina estava abalada e falou coisas que não aconteceram.

Em 2011, Regina afirmou aos policiais que havia vivido em união estável por 12 anos com Nunes e que eles tinham se separado sete meses antes do registro “devido ao ciúme excessivo” dele.

“Inconformado com a separação, [Nunes] não lhe dá paz, vem efetuando ligações proferindo ameaças, envia mensagens ameaçadoras todos os dias e vai em sua casa onde faz escândalos e a ofende com palavrões. Afirma a vítima que diante da conduta de Ricardo está com medo dele”, diz um dos trechos do boletim de ocorrência registrado por Regina.

Ainda em 2011, Nunes também foi à polícia e registrou um boletim de ocorrência menos de um mês após o registro em nome de Regina. O boletim por lesão corporal feito pelo atual prefeito diz que, na ocasião, “em conversa referente à pensão, veio a autora [Regina] por agredir a vítima [Ricardo Nunes]”.

A Folha também teve acesso a registros de publicações em redes sociais nas contas de Regina. Os posts em seu nome relatam brigas por pensão alimentícia, chamam o político de bandido e dizem que tem provas de que sofreu agressões.

Nos comentários na rede social, o perfil de Regina responde a uma pessoa que pede para ela ter cuidado. “Amiga tenho provas de que ele sempre me bateu e sempre foi um crápula.”