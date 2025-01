Janeiro Branco e obesidade: uma importante reflexão

A campanha Janeiro Branco, que tem o objetivo de conscientizar sobre a importância do bem-estar mental e emocional, é um convite para toda a população pausar a rotina acelerada e olhar para si mesma com atenção e cuidado. Como profissional de saúde, aproveito a oportunidade para fazer um alerta: as questões emocionais podem ser a raiz de um problema crescente: a obesidade, que atinge um a cada quatro adultos no Brasil.

Embora muitas vezes o excesso de peso seja associado a maus hábitos alimentares ou ao sedentarismo, a verdade é que a mente desempenha um papel fundamental nesse processo. Ansiedade, depressão, estresse crônico e outros transtornos emocionais frequentemente estão por trás de comportamentos que levam ao aumento de peso.

A conexão entre a saúde mental e obesidade começa em situações do dia a dia como estresse no trabalho, problemas familiares ou até mesmo a sensação de inadequação aos ambientes podem desencadear episódios de compulsão alimentar. Alimentos ricos em açúcar e gordura são frequentemente utilizados como uma forma de conforto emocional, pois liberam substâncias que proporcionam prazer momentâneo. No entanto, esse alívio é temporário, e o peso emocional tende a aumentar junto com o físico, criando um ciclo vicioso.

Outro ponto de atenção é a relação entre depressão e obesidade. Pessoas que sofrem com depressão normalmente apresentam níveis reduzidos de energia, desmotivação para praticar exercícios e uma alimentação desregulada, fatores que contribuem diretamente para o ganho de peso. Além disso, insônia e uso de medicamentos psiquiátricos podem interferir no metabolismo e levar à obesidade um como efeito colateral.

Para interromper esse ciclo, é fundamental adotar uma abordagem que trate a causa, não apenas o sintoma. Mais do que dietas ou rotinas de exercício, o tratamento para quem vive esse desafio deve incluir o acompanhamento psicológico e, em alguns casos, psiquiátrico. A identificação de gatilhos emocionais e o desenvolvimento de estratégias para lidar com eles são passos essenciais para promover mudanças reais na saúde mental e física. Em situações mais graves de obesidade, a cirurgia bariátrica pode ser indicada, mas sempre integrada a um plano multidisciplinar que envolva corpo e mente.

Que possamos começar o ano com alguns compromissos inegociáveis: olhar para dentro e para fora de si mesmo, buscar ajuda para as dores invisíveis e equilibrar a mente e o corpo para se ter uma vida mais saudável e feliz.

Dr. Marcelo Carneiro é especialista no tratamento da obesidade, cirurgião bariátrico, fundador da clínica Obesicenter e médico do reality Quilos Mortais Brasil.