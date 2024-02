Jander Lira protocola projeto para otimizar serviço de poda de árvores

O vereador Jander Lira (PSD) encaminhou projeto de lei para supressão, ou poda, de árvores em risco de queda, conforme laudo ou notificação da Defesa Civil, em imóveis particulares, quando o proprietário do imóvel possuir o Cartão São Caetano. O objetivo da propositura é otimizar o processo e tornar o serviço mais acessível para quem não possui condições financeiras de realizá-lo.

“Atualmente, com o laudo ou notificação da Defesa Civil, os moradores podem realizar a remoção ou a poda da árvore em risco de queda, sem a necessidade de obter autorização junto ao Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental (Saesa). Porém, muitos munícipes não possuem condições financeiras para custear”, discorreu o parlamentar na justificativa do projeto, que seguirá para avaliação das comissões da Casa.

O vereador ressalta a importância da ampliação do serviço. “Esse projeto irá contribuir para a segurança dos moradores e proprietários dos imóveis no entorno. Além disso, contribuirá para a preservação do meio ambiente com o replantio de árvores saudáveis”, complementa Jander Lira.