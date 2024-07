Jander Lira propõe linha de ônibus exclusiva para os Centros da Terceira Idade

O vereador Jander Lira (PSB) protocolou projeto lei para que seja criada linha de ônibus interconectada às unidades do Centro Integrado de Saúde e Educação (CISE) de São Caetano do Sul. Chamada de Circular CISE, a propositura tem por objetivo proporcionar um acesso mais eficiente a esses espaços, promovendo a participação ativa dos idosos em atividades sociais.

“Ao conectar todas as unidades que integram o CISE, a linha proporcionaria um acesso mais eficiente a esses espaços, promovendo a participação ativa dos idosos em atividades culturais e recreativas e também fortalecerá os laços comunitários”, defendeu o vereador na justificativa do projeto, que será analisado pelas comissões da Casa e posteriormente irá para votação em plenário.

O parlamentar ressaltou a importância de políticas públicas para a terceira idade. “Essa medida reflete um compromisso do poder público com o envelhecimento saudável e ativo”, afirmou. “Essas iniciativas são fundamentais para promover uma sociedade que respeita e valoriza suas pessoas idosas, garantindo-lhes condições dignas e oportunidades de contribuir e desfrutar da vida em todas as suas fases”, complementou Jander Lira.

Ainda de acordo com a propositura, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) será responsável pela gestão do Circular Cise, devendo garantir a eficiência e a qualidade do serviço oferecido, com veículos adaptados às necessidades específicas dos idosos, com acessibilidade, horários adequados e paradas estratégicas próximas a cada unidade do CISE.