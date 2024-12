Jander Lira celebra conquista da Rede Municipal de Ensino

O vereador e professor Jander Lira (PSB) celebrou com entusiasmo o recente reconhecimento da Rede Municipal de Ensino de São Caetano do Sul, que recebeu o Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização 2024, na categoria Ouro – a mais alta distinção concedida.

Criado em setembro deste ano pelo Ministério da Educação, o Selo Compromisso com a Alfabetização reconhece e valoriza os esforços das secretarias de Educação na alfabetização das crianças brasileiras, destacando os avanços obtidos ao longo do ano. A participação é aberta às secretarias de estados, municípios e do Distrito Federal que aderiram ao Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, estabelecido pelo Governo Federal em junho de 2023.

Para Jander Lira, também educador, essa conquista reflete o compromisso da cidade com a qualidade da educação e os esforços contínuos para garantir uma alfabetização eficaz e inclusiva para todas as crianças. “Esta premiação é o reflexo do trabalho árduo e dedicado de todos os profissionais da educação de nossa cidade, que se empenham, dia após dia, para oferecer uma educação de qualidade e assegurar o sucesso de nossos alunos”, afirmou.

O parlamentar ainda enfatizou a importância de continuar investindo na melhoria da educação por meio de políticas públicas que garantam qualidade para todos. “Como professor, considero este reconhecimento fundamental, pois demonstra o compromisso de São Caetano com a alfabetização. Essa conquista representa um avanço significativo para a educação municipal e é um exemplo de excelência no cenário nacional”, concluiu Jander Lira.