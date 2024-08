Janayna Pereira fará show de lançamento do álbum ‘Tempo Bom’ no Sesc 24 de Maio 

No próximo dia 8 de agosto, quinta-feira, às 20h, o teatro do Sesc 24 de Maio será palco do espetáculo musical de Janayna Pereira, apresentando seu novo álbum, Tempo Bom. Com mais de duas décadas de carreira, incluindo 18 anos à frente da banda de forró Bicho de Pé, a cantora, compositora e artista multifacetada Janayna traz ao público seu primeiro trabalho solo, mostrando toda sua versatilidade e o melhor da música brasileira.

Tempo Bom é composto por 11 faixas, das quais 6 foram escritas pela própria Janayna. Ela também assina os arranjos de duas canções: Velocidade e Do Tanto, esta última em parceria com o sanfoneiro Nathanael Sousa. O álbum ainda conta com composições de renomados artistas como Zeca Baleiro, Paulo César Pinheiro, Ricardo Barros, Paulio Celé, Bernardo Lobo (filho de Edu Lobo) e Edu Krieger, proporcionando uma rica diversidade musical que destaca a voz poderosa e graciosa de Janayna.

Sobre a artista

Janayna Pereira é cantora, compositora, percussionista, atriz, locutora, fundadora e ex-vocalista da banda Bicho de Pé. Ao longo de sua carreira com o Bicho de Pé, lançou diversos álbuns que contribuíram para a popularização do forró universitário no Brasil. Em sua trajetória solo, Janayna continua a lançar músicas e realizar shows, sempre demonstrando sua versatilidade e talento como artista.

Ouça:

Spotify | DEEZER | Apple Music | YouTube Music

Serviço

Janayna Pereira – Show do álbum Tempo Bom

Data: 8/8, quinta, às 20h

Local: Sesc 24 de Maio, Rua 24 de Maio, 109, São Paulo – 350 metros da estação República do metrô

Classificação: 12 anos

Ingressos: sescsp.org.br/24demaio ou através do aplicativo Credencial Sesc SP a partir do dia 30/7 e nas bilheterias das unidades Sesc SP a partir de 31/7

Valor: R$60 (inteira), R$30 (meia) e R$18 (Credencial Sesc).

Duração do show: 90 min

