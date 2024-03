Janaina Paschoal se filia ao PP e disputará eleição para vereadora por São Paulo

A ex-deputada estadual Janaina Paschoal filiou-se nesta segunda-feira (25) ao PP para disputar o cargo de vereadora por São Paulo. Ela assinou a ficha de filiação em reunião com Ciro Nogueira, presidente do partido, e Maurício Neves, presidente do diretório estadual da sigla.

Janaina é professora de direito na Universidade de São Paulo e exerceu mandato de deputada estadual por São Paulo entre 2019 e 2023.

Em 2018, ela recebeu 2 milhões de votos, a maior votação de um parlamentar na história do país, incluindo federais, e foi eleita na chamada onda bolsonarista, como uma das aliadas de Jair Bolsonaro (PL).

Antes disso, foi autora, ao lado de Hélio Bicudo e Miguel Reale Júnior, do pedido de afastamento da ex-presidente Dilma Rousseff (PT).

Em 2022, concorreu ao Senado pelo PRTB, recebeu pouco mais de 447 mil votos e não foi eleita. Ao longo de seu mandato na Assembleia Legislativa, ganhou a rejeição de bolsonaristas, que não aceitaram críticas pontuais ao então presidente.