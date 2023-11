Jammil e Banda Eva prometem agitar CarnaUOL 2024

O CarnaUOL 2024 está cheio de novidades para aquecer os foliões durante o pré-carnaval de São Paulo. A Banda Eva levará Jammil E Uma Noites para um show eletrizante e repleto de Axé!

Primeiro festival da cidade em 2024, a 9ª edição do CarnaUOL 2024 acontecerá no dia 27 de janeiro no Allianz Parque e espera receber mais de 21 mil pessoas. Além da excelente infraestrutura, o espaço conta com localização privilegiada, estando próximo à estação de metrô, terminal de ônibus e vias importantes da capital.

Com Rafael Barreto como novo vocalista desde 2021, a banda Jammil possui mais de 25 anos de história no Axé e acumula diversos hits que levantam os foliões em suas apresentações, como “Praieiro” e “Milla”. Ao lado da Banda Eva, a apresentação promete muita energia positiva e o melhor do carnaval para agitar ainda mais o festival.

O line-up do CarnaUOL contempla diversos gêneros musicais, como Pop, Sertanejo, Forró, Axé e Funk, e tem outros grandes nomes confirmados, como Maiara e Maraisa, Joelma, Gloria Groove, Daniela Mercury, Bárbara Labres e Monobloco.

Os ingressos para a 9ª edição do CarnaUOL já estão à venda a partir de R$100 no primeiro lote e podem ser adquiridos no link pela Ingresso.com, a ticketeira oficial do evento.

Para mais informações, acesse o link.

Serviço:

Festival CarnaUOL 2024

18+

Data: 27 de janeiro

Local: Allianz Parque – São Paulo

Primeiro lote: a partir de R$100

Mais informações: www.uol.com.br/carnauolsp