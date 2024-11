James Rodríguez se aproxima de acordo com o River Plate, diz rádio

James Rodríguez pode ser anunciado em um novo clube nos próximos dias.

Ele está perto de fechar com o River Plate. Segundo o jornalista Gabriel Anello, da rádio argentina Mitre, faltam apenas detalhes para o acordo ser finalizado. O interesse do clube Millonario no meia colombiano já havia sido noticiado em outros veículos, como o jornal Clarín.

“James é tentado pela Libertadores”. Segundo a rádio, o fato de o River estar vivo na principal competição do continente e montando projeto forte para alcançar a final em casa —o jogo único será no Monumental de Núñez— é importante para o atleta.

O River estaria esperando o resultado das oitavas de final para anunciar a contratação. O time comandado por Marcelo Gallardo venceu o Talleres na ida por 1 a 0, fora de casa, e decide sua vida na competição nesta quarta (21), às 21h30 (de Brasília).

Gallardo entrou em contato com James. O técnico gostaria de contar com um reforço para o setor ofensivo. O River já contratou Germán Pezzella e está acertado com Marcos Acuña, ambos defensores com passagem pela seleção argentina.

James Rodríguez não é mais jogador do São Paulo. O clube paulista enviou à CBF no início do mês toda a documentação necessária para a rescisão contratual. O sistema BID vive instabilidade e não permite consulta, mas o colombiano já não consta mais no elenco do Tricolor Paulista em seu site oficial. A equipe optou por não anunciar o fim do vínculo nas suas redes sociais.

Um reencontro entre James e São Paulo seria possível ainda neste ano. Em lados opostos da chave na Libertadores, o River só enfrentaria o clube paulista em uma eventual decisão, em 30 de novembro.