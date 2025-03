Jair Renan chora ao falar da decisão de Eduardo de ficar nos EUA

O vereador Renan Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, expressou sua profunda tristeza ao assistir ao discurso de seu irmão, Eduardo Bolsonaro. Emocionado, ele relatou: “Foi duro ver meu pai naquele estado. Eu, que sou irmão, já senti bastante, mas ele, né, meu pai. O que ele sentiu, muitos aqui sabem, muitos são pais”. A declaração foi feita em meio a um clima tenso na câmara municipal, onde a voz de Renan se embargou pela emoção.

Embora não tenha mencionado diretamente o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, Renan insinuou que todos os presentes conheciam os motivos que levaram Eduardo a buscar asilo nos Estados Unidos. “Quando você for atacar alguém, ataque a pessoa, não o familiar. Eu nunca desrespeitei nenhum familiar dessa casa”, defendeu o vereador em resposta às críticas direcionadas à sua família.

A fala de Renan surge após Eduardo Bolsonaro ter anunciado sua decisão de se afastar das funções como deputado federal e residir temporariamente nos Estados Unidos. O congressista manifestou preocupação com a possibilidade de seu passaporte ser retido pela Justiça brasileira, após uma queixa-crime ser protocolada contra ele no STF. Desde 27 de fevereiro, Eduardo está nos Estados Unidos e é conhecido como o filho “03” do ex-presidente.

Em um vídeo compartilhado em sua conta no YouTube, Eduardo enfatizou sua intenção de permanecer fora do país para buscar o que considera serem as “justas punições” tanto para Moraes quanto para a Polícia Federal. O deputado criticou o pedido feito pelo Partido dos Trabalhadores (PT) para a apreensão de seu passaporte, questionando a legitimidade dessa ação e alegando que ela tinha como objetivo constranger o STF.

Em entrevista à CNN Arena na última quarta-feira (19), Eduardo deixou claro que não tem planos de retornar ao Brasil até que Alexandre de Moraes deixe o cargo no tribunal.