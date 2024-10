Jair é liberado para atuar pelo Vasco mais de 8 meses após grave lesão

O volante Jair foi liberado pelo departamento médico do Vasco para ser relacionado mais de oito meses após uma grave lesão, segundou apurou o UOL.

Jair já treina com o grupo principal do Vasco desde o dia 19 de setembro. O jogador está totalmente recuperado de uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo ocorrida no dia 4 de fevereiro de 2024, no empate por 0 a 0 com o Flamengo, pelo Campeonato Carioca.

Chegou-se a cogitar a possibilidade de relacioná-lo na derrota para o São Paulo no último dia 16 de outubro. Decidiu-se, porém, preservá-lo um pouco mais para que ele ganhasse mais confiança nos movimentos.

A ideia é que Jair comece a ser colocado em campo aos poucos pelo técnico Rafael Paiva. O objetivo é que ele ganhe minutagem e ritmo de jogo gradualmente.

A recuperação do volante foi considerada excelente. Seu retorno, inclusive, acontecerá um pouco antes do previsto.

PAULINHO EVOLUI GRADATIVAMENTE

Outro que prepara seu retorno é o meia Paulinho. A previsão de volta aos gramados é para novembro.

O jogador já treina com o elenco principal. Sua evolução é vista como gradativa, mas ainda não há um prazo definido para que ele jogue novamente.

Paulinho também rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho em fevereiro. O jogador foi um dos grandes destaques da temporada passada e teve seu nome gritado pela torcida no treino aberto de véspera da semifinal da Copa do Brasil, contra o Atlético-MG, em São Januário.