Jair Bolsonaro participará de almoço com Senadores opositores em meio a expectativas de denúncia

O ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, está agendado para participar de um almoço com senadores da oposição na próxima terça-feira, dia 18. Este evento ocorre em um contexto delicado, pois o procurador-geral da República, Paulo Gonet, poderá apresentar uma denúncia contra Bolsonaro em breve, relacionada a alegações de uma tentativa de golpe de Estado.

O encontro foi organizado pelo senador Wellington Fagundes (PL-MT), que é o líder do bloco no Senado composto pelos partidos PL, PP, Republicanos e Novo. Além disso, a iniciativa conta com o apoio do líder da oposição na Casa, Rogério Marinho (PL-RN), e das lideranças do PL e do Novo, Carlos Portinho (PL-RJ) e Eduardo Girão (Novo-CE).

No convite enviado aos participantes, destaca-se: “O almoço contará com a presença do nosso presidente Jair Bolsonaro”. A expectativa gira em torno da possível apresentação de uma denúncia ainda neste mês por parte de Gonet, relacionada à suposta participação do ex-presidente em ações que teriam como objetivo obstruir a posse do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva.