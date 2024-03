Jaime Basso é reeleito no Conselho de Administração do Sistema Sicredi

O presidente da Sicredi Vale do Piquiri Abcd PR/SP, Jaime Basso, e o presidente da Central Sicredi PR/SP/RJ, Manfred Alfonso Dasenbrock, foram reeleitos e empossados no Conselho de Administração da SicrediPar, holding que controla as decisões estratégicas do Sistema. A cerimônia ocorreu durante a Assembleia Geral da Sicredi Participações S/A (SicrediPar) e da Sicredi Fundos Garantidores (SFG), na última terça-feira, dia 26, durante a programação do Fórum Nacional de Presidentes do Sicredi. No encontro, também foram eleitos os novos integrantes do Conselho Fiscal. Além disso, foram apresentadas as demonstrações financeiras e a prestação de contas da instituição financeira cooperativa.

O Conselho de Administração da SicrediPar é composto por 13 integrantes: o presidente e os conselheiros, sendo cinco presidentes das Centrais Sicredi, cinco representantes de cooperativas, um representante indicado pelo Rabo Partnerships B.V., instituição financeira holandesa parceira do Sicredi, além de um conselheiro independente.

Para Jaime Basso, esse processo de gestão democrática fortalece a atuação estratégica do Sicredi em diferentes municípios onde a instituição financeira cooperativa atua. “Representar as cooperativas no conselho da SicrediPar e entidades centralizadoras do Sistema Sicredi nos remete a uma grande responsabilidade. A governança do Sistema Sicredi é referência no mundo pela sua organização e participar desse colegiado é motivo de muito orgulho. Agradeço aos presidentes das demais cooperativas integrantes do Sistema Sicredi pela oportunidade de participar deste conselho pelo segundo mandato”, afirma.

Segundo Manfred Dasenbrock, integrante do colegiado e que representa as 31 cooperativas filiadas à Central Sicredi PR/SP/RJ, o modelo de gestão do Sicredi fortalece a atuação estratégica da instituição financeira cooperativa. “Temos em nossa essência o relacionamento próximo para atender as necessidades dos associados nas regiões onde as cooperativas do Sicredi atuam. Somente na área da nossa Central, estamos presentes em mais de 650 municípios, com mais de 890 agências agregando valor aos 2,2 milhões de associados do Sicredi nos três estados. Por isso, é tão relevante termos representantes de cada região. Dessa maneira, e com os nossos pilares de ajuda mútua e cooperação, conseguimos atuar ativamente pelo propósito de construir juntos uma sociedade mais próspera”, destaca.

Integram o Conselho de Administração (2024/2027): Fernando Dall’Agnese (presidente) e os conselheiros Manfred Alfonso Dasenbrock (Central Sicredi PR/SP/RJ); Márcio Port (Central Sicredi Sul/Sudeste); João Carlos Spenthof (Central Sicredi Centro Norte); Celso Ronaldo Raguzzoni Figueira (Central Sicredi Brasil Central); Wilson Ribeiro de Moraes Filho (Central Sicredi Nordeste); Sidnei Strejevitch (Sicredi União RS/ES); Jaime Basso (Sicredi Vale do Piquiri Abcd PR/SP); Antônio Geraldo Wrobel (Sicredi Sudoeste MT/PA); Zeir Ascari (Sicredi Cerrado GO) e João Bezerra Júnior (Sicredi Evolução).

Sicredi Participações também empossa novo Conselho Fiscal

Na governança do Sicredi, o Conselho Fiscal tem como objetivo garantir a proteção dos interesses dos associados e o atendimento às exigências e normativas oficiais e do Sistema. Com aprovação dos presidentes das cooperativas que compõem o Sicredi, também foram eleitos os novos conselheiros fiscais efetivos: Luciano Dias Carneiro Kluppel (Sicredi Novos Horizontes PR/SP/RJ); Tiago Luiz Schmidt (Sicredi Pioneira RS); Laércio Pedro Lenz (Sicredi Celeiro MT/RR); Wardes Antônio Conte Lemos (Sicredi Campo Grande MS); Edvaldo Maia Lopes Ferreira Filho (Sicredi Expansão), além dos cinco suplentes.