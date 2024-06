Jaguaríuna sedia Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes da Região Metropolitana de Campinas

Jaguariúna sedia, no dia 10 de julho, o Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes da Região Metropolitana de Campinas, encontro que irá reunir prefeitos, gestores e servidores para tratar de inovação e desenvolvimento dos municípios. A promoção é da Rede Cidade Digital (RCD) em parceria com a Prefeitura de Jaguariúna.

As inscrições estão abertas e são gratuitas para servidores públicos, vereadores, universidades e entidades. O cadastro deve ser feito pelo www.sympla.com.br/rcd.

O diretor da RCD, José Marinho, destaca que o objetivo é promover a troca de informações entre gestores municipais que adotaram soluções inovadoras para o aprimoramento dos serviços públicos. “A tecnologia virou uma das principais ferramentas para melhorar a qualidade de vida a população, uma vez que podem reduzir custos e ampliar o acesso dos munícipes à administração pública de maneira simplificada”, frisa o diretor.

O prefeito Gustavo Reis ressaltou que o Fórum “marca um momento crucial para a cidade, reafirmando o compromisso com a inovação e o avanço tecnológico”. Nos últimos anos, Jaguariúna tem se destacado como a cidade mais conectada e inteligente do Brasil entre municípios com até 100 mil habitantes. “Jaguariúna tem se destacado como um verdadeiro exemplo de como a tecnologia pode transformar e melhorar a vida dos cidadãos. Um projeto emblemático é o “Planta On-line”, que revolucionou o processo de digitalização e simplificação na obtenção de licenças e autorizações urbanísticas”, conta o prefeito.

O município também utiliza o aplicativo Cidadão Mais, que concentra todos os serviços públicos oferecidos pela Prefeitura. “Este são apenas alguns exemplos dos muitos esforços que temos empreendido para proporcionar uma experiência mais eficiente e transparente aos nossos munícipes. A realização deste fórum não apenas celebra nossas conquistas, mas também nos permite compartilhar nossos conhecimentos e aprender com outras cidades que também estão na vanguarda da transformação digital. Estamos comprometidos em continuar investindo em tecnologia e inovação para garantir um futuro mais próspero e inclusivo para todos os cidadãos de Jaguariúna”, disse Reis.

Reconhecimento – Durante o Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes, a Rede Cidade Digital também reconhecerá as Prefeituras Inovadoras da região. Para a seleção, são considerados diversos fatores, entre eles a utilização da tecnologia de forma estratégica na gestão pública, como forma de melhorar a prestação de serviços e qualidade de vida do munícipe, e o impacto positivo no desenvolvimento das cidades.

Além de modelos nos municípios e políticas públicas, no evento os gestores terão acesso às soluções disponíveis pela Sonner, iZeus e Portal de Compras Públicas.

Serviço:

Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes da Região Metropolitana de Campinas

10 de julho de 2024 – Jaguariúna

Local: Unifaj- Rua Amazonas, 504- Jardim Dom Bosco | Jaguariúna (SP)

Início: Das 8h às 17h

Inscrições gratuitas para servidores públicos: https://www.sympla.com.br/rcd

Informações pelo imprensa@redecidadedigital.com.br ou pelo WhatsApp (41)3015-6812