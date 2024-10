Jads & Jadson lançam o álbum “O Bruto É Pop” Vol. 1

A dupla sertaneja Jads & Jadson, famosa pelo single “Jeito Carinhoso”, lança nesta sexta-feira (18) o álbum “O Bruto É Pop” Vol. 1. O projeto é um desdobramento do DVD gravado no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande (MS), durante as celebrações do aniversário da cidade.

Durante a gravação, os músicos surpreenderam o público com um repertório que trouxe versões repaginadas de clássicos do pop, rock e MPB dos anos 80 e 90. O show contou ainda com a participação especial da cantora Kell Smith, que integra o álbum com a faixa “Nossa Conversa”, considerada a música foco do novo trabalho.

Além de “Nossa Conversa”, o álbum oferece uma seleção cuidadosa de sucessos da música brasileira, celebrando a diversidade de gêneros nacionais. O repertório homenageia grandes nomes como Roupa Nova, Zé Ramalho, Só Pra Contrariar, Capital Inicial, Ana Carolina e Fagner, passando ainda pelo gospel de Irmão Lázaro. A proposta de reinterpretar sucessos do pop é reforçada pela inclusão da faixa “Planos Impossíveis”, originalmente da cantora Manu Gavassi, que ganha nova roupagem no estilo bruto sertanejo.

Para marcar o lançamento, o público poderá conferir imagens da gravação do DVD, que destacam a interação calorosa da plateia e a grandiosidade da produção. A estrutura de palco contou com telões, projeções e muita cor, criando uma experiência audiovisual emocionante e aproximando os fãs da dupla enquanto eles revivem grandes clássicos da música nacional, tudo com a assinatura única do sertanejo bruto de Jads & Jadson.

Setlist:

1 Dona

2 Sozinho

3 Quem de nós dois

4 Depois do prazer

5 Nossa conversa feat Kell Smith(Faixa Foco)

6 Onde você mora?

7 Borbulhas de amor

8 Chão de giz

9 Primeiros erros

10 Meu mestre