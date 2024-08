Jade Picon fará estreia no cinema como protagonista do filme ‘Cinco Júlias’

A Jade Picon, 22, que em 2022 estreou como atriz na novela “Travessia” (Globo), agora será protagonista no cinema.

Pelas redes sociais, a influenciadora mostrou detalhes da caracterização para o filme “Cinco Júlias”, que deverá estrear em breve nos cinemas.

A trama do roteirista Matheus Souza é baseada no livro de mesmo nome lançado em 2020. Nele, cinco jovens com o nome Júlia têm seus maiores segredos revelados para todo o mundo. A obra também já foi enredo de teatro em 2016.

Além de Jade, estão no elenco nomes como Ananda, Nicolas Ahnert, Valentina Daniel, Sanny Feijó e Ayomi Domenica.