Jade Magalhães se declara à Luan Santana no aniversário do cantor

Em uma data marcante, Jade Magalhães homenageou seu esposo, o cantor Luan Santana, em celebração aos seus 34 anos. Nesta quinta-feira, 13, a influenciadora digital expressou seu amor por meio de uma tocante mensagem publicada em suas redes sociais.

“Sou grata todos os dias por ter a oportunidade de escrever uma história ao seu lado”, afirmou Jade, refletindo sobre a trajetória que ambos construíram juntos. Ela recordou os primeiros momentos do relacionamento, ressaltando a evolução de Luan ao longo dos anos: “Te conheci ainda jovem, cheio de sonhos e ambições. Acompanhei sua jornada por diversos desafios e fases da vida, e o mais significativo foi vivermos o amor juntos”.

A declaração também destacou a recente transformação de Luan após se tornar pai, um marco importante na vida do casal com o nascimento da filha Serena em dezembro do ano anterior. Jade elogiou a nova fase do artista: “Você é dono de um coração puro e genuíno, capaz de trazer alegria a qualquer ambiente em que esteja”.

Concluindo sua mensagem repleta de carinho, Jade desejou muitas bênçãos ao cantor: “Você é luz. É especial. Sua presença ilumina a vida de todos ao seu redor. Que Deus proteja você e nossa família. Te amo muito, meu amor. Feliz novo ciclo!”.