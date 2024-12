Jacques Vanier revela sua sexualidade em vídeo emocionante no Instagram

O comediante e influenciador digital Jacques Vanier, natural de Goiás e com 32 anos, tornou-se um nome conhecido na internet, especialmente por compartilhar aspectos de sua vida rural. Recentemente, ele publicou um vídeo no Instagram que rapidamente se tornou viral, acumulando mais de um milhão de curtidas.

Na terça-feira, dia 17, Jacques decidiu abrir seu coração e revelar ao público sua sexualidade, assumindo ser gay. Com uma base de seguidores que ultrapassa seis milhões, o comediante aproveitou a plataforma para compartilhar um momento significativo de sua vida. “Eu escolhi compartilhar minha verdade com vocês. Ser pai me ensinou a importância de ser quem a gente é. Eu tô feliz. Obrigado por estarem comigo sempre”, declarou ele na legenda do vídeo.

O influenciador ganhou notoriedade após um vídeo humorístico em que pedia pamonha enquanto estava nos Estados Unidos. Mais recentemente, em 2023, Jacques deu início a um processo de barriga solidária com o objetivo de realizar seu sonho de ser pai. Atualmente, ele compartilha sua rotina como pai do pequeno Luke, que tem apenas 11 meses.

Durante a gravação que revelou sua sexualidade, Jacques explicou que a decisão foi motivada por dois fatores: primeiro, em homenagem ao menino que ele foi, que cresceu no interior e lutava contra seus medos e inseguranças; segundo, para transmitir uma mensagem ao seu filho Luke. “Se algum dia você se sentir sozinho, como eu me senti, nunca se esqueça que seu pai tá aqui”, disse ele emocionado.

O apoio à revelação de Jacques foi expressivo. Nos comentários da publicação, amigos e seguidores manifestaram seu apoio e admiração pela coragem do comediante. Um seguidor escreveu: “Que você seja muito feliz! O preconceito existe e ele é doloroso, mas não faça que ele seja maior que sua felicidade”. Outro fã elogiou sua sensibilidade: “Parabéns por esse vídeo e pela coragem. Toda a minha admiração e carinho por você”.

A jornada pessoal de Jacques Vanier reflete um momento significativo não apenas em sua vida, mas também na forma como questões de sexualidade são abordadas na sociedade contemporânea.