Jacqueline Laurence, de ‘Top Model’ e ‘Dancin’ Days’, morre aos 91 anos

Morreu nesta madrugada a atriz e diretora Jacqueline Laurence, aos 91 anos.

A causa da morte não foi divulgada. O óbito foi confirmado a Splash pelo Centro de Emergência Regional do Rio de Janeiro, através de nota enviada pela Secretaria Municipal de Saúde: “A direção do CER Leblon informa que, infelizmente, a paciente Jacqueline Laurence não resistiu e faleceu”.

Jacqueline nasceu na França e veio ao Brasil na adolescência. Nascida em Marselha em 1932, ela veio acompanhando o pai, que era jornalista. Jacqueline nunca se naturalizou brasileira: “Aconteceu muita coisa durante a ditadura, e coisas difíceis. Nunca me naturalizei, e quando me naturalizaria, eventualidades sucederam. Depois, envelheci e não seria agora que me naturalizaria. Não tenho essa coisa de dizer que sou francesa. A contrário, sou brasileira. Podem dizer que acham o contrário, o que é natural, mas pouco me importa”, disse em entrevista ao site de Heloisa Tolipan no final do ano passado.

Ela participou de diversas novelas da Globo. Algumas das obras mais famosas são “Dancin’ Days” (1978), “Guerra dos Sexos” (1983), “Top Model” (1989) e “Senhora do Destino” (2005).