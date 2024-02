Jacob Montes vai passar por cirurgia Botafogo; Jeffinho e John ficam afastados por oito semanas

O início de temporada não anda nada fácil para o Botafogo no quesito lesão. Na noite desta quarta-feira, o clube anunciou a quarta contusão grave no elenco. O meia nicaraguense Jacob Montes, com nacionalidade americana, sofreu uma contusão no tornozelo direito e passará por cirurgia, se afastando dos campos por ao menos quatro meses. O clube informou, ainda, que John e Jeffinho vão ficar afastados por mais oito semanas, enquanto Marçal só volta daqui 21 dias.

“O Botafogo informa que o meia Jacob Montes sofreu lesão no tornozelo na vitória sobre o Sampaio Corrêa, por 2 a 0, na 4ª rodada da Taça Guanabara. O nicaraguense foi titular na partida, mas precisou ser substituído no intervalo devido a lesão. Uma ressonância magnética diagnosticou que Montes teve um fragmento ósseo solto no pé direito que requer remoção por meio de cirurgia”, anunciou o Botafogo.

O procedimento será realizado no início da próxima semana e o prazo de recuperação está estimado em cerca de um mês. Contratado Eno meio de 2023, quando a equipe dominava o Campeonato Brasileiro, Montes não teve oportunidades. Em 2024, porém, a história mudou e ele havia sido titular em duas das três partidas antes da lesão.

“O Departamento Médico do clube está assistindo o atleta com todos os cuidados na sua recuperação, provendo todos os esforços para que logo retorne para somar forças ao Glorioso na temporada”, continuou o boletim médico.

Também afastados por lesão, o goleiro John e o atacante Jeffinho tiveram problemas musculares diagnosticados e ficaram afastados por dois meses. O ponta sofreu uma lesão musculotendínea no posterior da coxa direita, enquanto o arqueiro teve diagnosticada uma lesão musculotendínea no adutor direito. Previsões de volta em oito semanas”, revelou o Botafogo.

Marçal tem um problema no músculo da panturrilha esquerda, com retorno em três semanas. Fora do clássico com o Flamengo nesta quarta-feira, Savarino deve voltar antes, pois tem tratamento avançado no entorse no tornozelo.