Jack’n Blues Festival celebrará a harmonia de sabores e sons em de Santo André

Com uma programação repleta de talentos musicais de renome, o Jack’n Blues promete agitar a cidade com apresentações que farão seu coração bater no ritmo contagiante do blues. Artistas consagrados e novos talentos se reunirão para proporcionar shows inesquecíveis, criando a trilha sonora perfeita para um evento memorável.

E não é só a música que encantará os presentes. A gastronomia do festival está pronta para levar seus sentidos a uma jornada de sabores extraordinários. Com uma seleção cuidadosamente elaborada de pratos, desde opções de proteínas marcantes até criações culinárias inovadoras, há algo para agradar todos os paladares. O Jack’n Blues é um verdadeiro paraíso para os amantes da boa comida.

Line Up Jack’n Blues Santo André

06/07 – Sábado

12h às 14h – Escola de Música15h às 17h – Dan Marques convida Sid Blues 17h às 19h – Black Fever (Soul, Jazz, Blues)20h às 22h – Ivan Márcio & Blues Bullets (Chicago Blues original)

07/07 – Domingo

12h às 14h – Escola de Música 15h às 17h – John Harp17h30 às 19h30 – Vasco Faé – One Man Band 20h às 22h – Bruno Mars Experience

Para garantir que toda a família aproveite ao máximo, o evento contará com um espaço kids dedicado aos pequenos e é pet-friendly, permitindo que seus amigos peludos também façam parte dessa celebração especial.

Destaques Musicais:

Ivan Márcio: Músico de Santo André, com três discos solo gravados em Chicago, sendo o único músico de Blues do Brasil a gravar 3 discos consecutivos acompanhado por músicos da banda de James Cotton e Muddy Waters. Ivan Márcio é considerado hoje um dos grandes gaitistas de Blues do Brasil, sendo referência internacional.

John Harp: Talento do Blues Nacional com seu disco “How Can I Lose What I Never Had”, gravado e masterizado no Greaseland Studios, em San Jose, Califórnia.

Vasco Faé: O mais antigo one man band no Brasil, carinhosamente apelidado de Manoblues, celebra seus 30 anos de carreira. Um multi-instrumentista com uma voz excepcional, Vasco Faé ganhou destaque no Brasil como pioneiro na arte da coordenação motora ao tocar a gaita no suporte, harmonizando-a com outros instrumentos de forma genuinamente musical.

Então, marque na sua agenda e junte-se a nós para dois dias de pura diversão, música de qualidade e gastronomia de dar água na boca no Jack’n Blues Festival. Prepare-se para uma experiência verdadeiramente memorável!

Local: Paço Municipal de Santo André Data: 06 e 07 de julho

Horário: 12h00 às 22h00

Entrada Social: 2 kg de alimento não perecível