Jacinto Figueira Júnior: O pioneiro do jornalismo policial na TV brasileira

Jacinto Figueira Júnior, o icônico “Homem do Sapato Branco”, transformou a maneira como o Brasil consumia notícias policiais. Nascido em 1927, o jornalista paulistano tornou-se uma das figuras mais marcantes da televisão brasileira nas décadas de 1960 e 1970.

Com um estilo direto e envolvente, Jacinto foi o criador do primeiro programa policial voltado para o grande público no país. Lançado em 1966, O Homem do Sapato Branco tornou-se um fenômeno, misturando investigações jornalísticas, denúncias e uma abordagem popular que conquistou milhões de telespectadores. Antes disso, apresentou os programas Câmara Indiscreta e Um Fato em Foco na TV Cultura, também trabalhou nas emissoras Bandeirantes e Record. Sua última aparição na televisão foi no programa jornalístico Aqui Agora, exibido no SBT entre 1991 e 1997.

A marca registrada do apresentador era seu sapato branco, que, além de ser um elemento visual marcante, simbolizava sua postura como defensor do povo. Ele não se limitava a noticiar crimes, também atuava como uma espécie de vigilante, trazendo à tona casos frequentemente ignorados pelas autoridades e pela mídia tradicional. Sua popularidade o levou à política, sendo eleito deputado estadual pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB) em 1966.

Sua postura inabalável e sua habilidade de conectar-se com o público transformaram Jacinto em um ícone da televisão brasileira. Seu legado, marcado pela inovação e pela busca pela verdade, continua a inspirar jornalistas e comunicadores até os dias de hoje.

Em 2023, o jornalista Mauricio Stycer lançou o livro Homem do Sapato Branco, que narra a trajetória de Jacinto desde a infância até a consagração como uma das maiores personalidades da mídia brasileira e pioneiro no jornalismo conhecido como mundo cão.



Túmulo do Jacinto no cemitério Quarta Parada (Reprodução)



Jacinto Figueira Júnior faleceu em dezembro de 2005, aos 78 anos, em decorrência de problemas pulmonares, e foi sepultado no Cemitério da Quarta Parada, atualmente administrado pela Consolare, e pode ser visitado.