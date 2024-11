Jacaré invade quintal em São Paulo

Na última sexta-feira (29), um jacaré-de-papo-amarelo foi capturado no quintal de uma residência em Castilho, São Paulo, provocando um grande susto nos moradores. Este réptil jovem, medindo cerca de 1,50 metro, foi retirado da propriedade em uma operação conjunta entre o Corpo de Bombeiros e a Brigada Municipal devido à sua natureza agressiva. Felizmente, ninguém se feriu durante o incidente. Após a captura, o animal foi levado para um habitat adequado, longe das áreas urbanas.

O jacaré-de-papo-amarelo é um réptil semiaquático que pode atingir até 2,5 metros de comprimento. Segundo Oscar Rocha Barbosa, professor do departamento de zoologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), este animal é conhecido por seu comportamento protetor durante a reprodução. “É um animal ovíparo, ou seja, que coloca ovos em ninhos que a fêmea constrói e dos quais cuida como uma sentinela atenta, atacando aqueles que se aproximam”, explicou Barbosa. O período reprodutivo ocorre na primavera e os ovos levam cerca de 70 dias para amadurecer.

Ao avistar um jacaré-de-papo-amarelo, a recomendação é manter distância e contatar imediatamente os bombeiros para garantir uma remoção segura. “Em hipótese nenhuma as pessoas devem arriscar-se a realizar essa remoção”, alerta Barbosa.

A presença deste réptil em áreas urbanas ressalta a importância da conscientização sobre o convívio seguro com a fauna local e a necessidade de medidas adequadas para preservar tanto os animais quanto as comunidades humanas. A ação rápida e coordenada das autoridades em Castilho exemplifica como lidar com tais situações de forma eficaz e segura.