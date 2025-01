Jacaré é resgatado após escapar de parque em Americana (SP)

Na noite da última quinta-feira (9), um jacaré foi resgatado de um córrego localizado na Avenida Brasil, na cidade de Americana, São Paulo, após ter escapado do Parque Ecológico local.

Conforme informações fornecidas pela prefeitura, o animal estava no lago maior do parque e, devido às intensas chuvas recentes, teria conseguido fugir por meio da canalização existente na área.

O jacaré foi identificado na noite de seu resgate por meio da leitura de um chip de monitoramento implantado no animal. Após a captura, ele foi recolhido e atualmente encontra-se em quarentena, uma medida padrão para garantir sua saúde e segurança antes do retorno ao habitat adequado. A administração do parque ressaltou que a localização anterior do jacaré não era visível, dado que o lago possui dimensões extensas.

Essa não é a primeira vez que um incidente desse tipo ocorre. Em 2018, um jacaré fugiu do mesmo parque e foi encontrado após meses vivendo à margem do córrego na Avenida Brasil. Naquela ocasião, as autoridades ambientais também mobilizaram uma equipe para capturar o réptil que havia se estabelecido na área após um temporal que facilitou sua fuga.

A administração do Parque Ecológico continua a monitorar a situação dos animais e a avaliar as condições de segurança para evitar novas ocorrências similares.