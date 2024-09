Já pensou em preparar Pão de Mel na caneca? Saiba como!

Sabe quando bate aquela vontade de comer um doce, mas, falta a inspiração para criar uma receita? Para facilitar sua rotina, Baldoni, marca eleita por cinco vezes com o melhor mel do Brasil, segundo o Congresso Brasileiro de Apicultura, traz uma alternativa deliciosa e com apresentação diferenciada: aprenda a preparar Pão de Mel na caneca. Harmonize a mistura com o mel colhido das Flores de Cipó-Uva e adoce seus momentos. Dica: Esse mel harmoniza muito bem com sobremesas e frutas, pois realça bem o sabor sem ser excessivamente doce. Também é ideal para pessoas que querem iniciar o hábito de consumir mel.

Confira o vídeo com o passo a passo: https://www.instagram.com/p/C_bWSTevrQ1/

Pão de mel de caneca

Ingredientes da massa:

2 colheres de sopa de mel

2 colheres de sopa de manteiga sem sal derretida

1 ovo

3 colheres de sopa de açúcar mascavo

4 colheres de sopa de farinha de trigo

1/2 colher de chá de canela

1 pitada de noz-moscada

1 pitada de cravo em pó

1/2 colher de chá de fermento químico em pó

Manteiga para untar

Ingredientes da cobertura:

40 g de chocolate amargo

1 colher de chá de manteiga sem sal

Modo de Preparo:

– Em uma tigela, coloque o mel, a manteiga e o ovo. Misture bem.

– Adicione o açúcar mascavo peneirado, a farinha de trigo peneirada, a canela, a noz-moscada, o cravo em pó e o fermento. Mexa novamente.

– Transfira para duas xícaras pequenas e untadas com manteiga.

– Leve para assar em forno preaquecido a 180 °C até fazer o teste do palito e ele sair limpo (cerca de 15 a 20 minutos).

– Para a cobertura, misture o chocolate derretido e a manteiga sem sal.

– Despeje por cima das massas e aproveite