JA Brasil e Google abrem vagas para curso online gratuito de TI

A Junior Achievement (JA) Brasil, organização mundial voltada para a educação empreendedora de jovens, oferece 500 vagas para o Tech.Já, programa de qualificação em Tecnologia da Informação (TI), realizado em parceria com o Google.org. O curso é gratuito e voltado a jovens de 18 a 29 anos de todo o Brasil, que tenham concluído o ensino médio na rede pública ou como bolsista na rede privada.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas até o dia 7 de abril pelo site: https://jabrasil.org.br/curso-tech.ja/. Em sua sétima edição, o Tech.Já tem 500 vagas disponíveis. O programa incentiva a candidatura de mulheres, mães solo, pessoas negras, pessoas com deficiência, LGBTQIA+ e grupos minoritários.

Voltado para a formação em Suporte de TI, o curso é 100% online e não é necessário conhecimento na área ou experiência anterior. As aulas ocorrem de segunda a sexta-feira, das 18h às 22h, entre 22/04 a 05/07.

Além das habilidades técnicas, o curso prioriza temas como autoconhecimento, ética, elaboração do currículo e preparação para a entrevista em processos seletivos a vagas de trabalho.

Os alunos que concluem o curso recebem um certificado profissional de Suporte em TI do Google e uma certificação da JA Brasil e são direcionados para uma plataforma de empregabilidade parceira da JA Brasil, com acesso a dezenas de empresas.

Impacto positivo de edições anteriores

De 2020 a 2023, o programa Tech.Já atendeu mais de 2.000 jovens de 12 Estados brasileiros (São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco, Distrito Federal, Amazonas, Paraná, Ceará, Espírito Santo e Roraima).

No ano passado, o programa beneficiou jovens como Larissa Alcântara, de Sumaré, interior de São Paulo, que fez a transição da área de telemarketing para a de TI. “Graças ao curso, com a certificação do Google, sou a primeira certificada da minha família. Hoje eu consigo entrar em uma área de trabalho que eu tenho voz”, diz.

O programa promoveu melhorias também na situação financeira dos participantes. Segundo dados compilados pela JA Brasil até março de 2024, 60,9% dos alunos relataram que o programa Tech.Já contribuiu para o aumento da renda e 21,8% conseguiram emprego em tempo integral após o curso. Já 47,4% relataram terem dado continuidade aos estudos.