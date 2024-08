Izquierdo tem ‘quadro neurológico crítico’ e segue na UTI, diz hospital

O zagueiro Izquierdo, do Nacional (URU), tem estado neurológico crítico. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (26) em novo boletim médico do Hospital Israelita Albert Einstein, onde ele está internado em São Paulo.

Izquierdo segue dependente de ventilação mecânica para respirar. Ele está internado na UTI desde a última quinta-feira (22), quando passou mal durante o jogo contra o São Paulo, pela Libertadores.

O jogador apresentou “progressão do comprometimento cerebral” após exames realizados no último domingo (25). Ele também teve aumento da pressão intracraniana.

Izquierdo teve uma arritmia seguida de parada cardíaca. O defensor caiu sozinho no gramado do MorumBis durante a partida. Ele foi atendido por médicos dos dois times no campo e deixou o estádio de ambulância.

O defensor precisou ser reanimado. O atleta chegou ao hospital em parada cardíaca, e manobras de ressuscitação foram feitas. Um desfibrilador também foi usado.

Veja a nota completa:

O paciente Juan Manuel Izquierdo segue internado na Unidade de Terapia Intensiva, desde o último dia 22 de agosto de 2024, às 20h55, dependente de ventilação mecânica, com quadro neurológico crítico.