Izquierdo, do Nacional-URU, passa mal e é retirado do Morumbis de ambulância

O zagueiro Juan Izquierdo, do Nacional-URU, passou mal durante a partida de volta contra o São Paulo, no Morumbis, pelas oitavas de final da Libertadores, e precisou deixar o campo levado por uma ambulância –a equipe brasileira venceu por 2 a 0 e avançou às quartas de final.

O defensor caminhava próximo ao meio de campo quando caiu sozinho no gramado, sem se chocar com nenhum adversário. Prontamente, a equipe médica entrou em ação e prestou o primeiro atendimento a ele, antes de levá-lo ao hospital mais próximo do estádio.

Assim que notaram a queda de Izquierdo e perceberam a gravidade do ocorrido, jogadores das duas equipes demonstraram muita preocupação e sinalizaram para os médicos agirem com rapidez.

A partida ficou paralisada por cerca de cinco minutos. O cronômetro apontava 39 minutos do segundo tempo. O árbitro colombiano Jhon Ospina, contudo, optou por dar 15 minutos de acréscimos.

Apesar de já ter feito suas cinco substituições no jogo, o Nacional pôde colocar um novo atleta na vaga de Izquierdo devido ao protocolo da IFAB (International Board) que permite substituições independentemente do número que já foram feitas em caso de suspeita de concussão.

Até a publicação deste texto, o Nacional-URU não havia divulgado informações sobre o estado de saúde de seu defensor.

Em uma rede social, o São Paulo desejou uma rápida recuperação ao uruguaio.

“Desejamos uma pronta recuperação ao atleta Juan Izquierdo, do Nacional. Que tudo fique bem o mais brevemente possível”, publicou o clube.