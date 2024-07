Izabel Vidal se emociona ao reencontrar sua obra no Parque Oriental de Ribeirão Pires

A renomada escultora e ceramista Izabel Vidal visitou nesta terça-feira (2), pela primeira vez, sua obra “Caminho da Evolução”, no Parque Oriental de Ribeirão Pires. A artista foi convidada pela Prefeitura da Estância para presenciar de perto sua criação, que foi inaugurada durante a pandemia de Covid-19 e que ela ainda não havia tido a oportunidade de ver pessoalmente.

O “Caminho da Evolução” foi inicialmente projetado para o calçadão da cidade de Guarapari, no Espírito Santo. Posteriormente, a obra foi doada para a igreja messiânica responsável pela Torre de Miroku, que, em parceria com a Prefeitura de Ribeirão Pires, instalou as esculturas no Parque Oriental. A obra, composta por pedras de granito representando cada dia do ano, teve 260 peças cuidadosamente instaladas no Parque Oriental.

O trabalho é um reflexo da jornada de Izabel Vidal, que sempre buscou expressar através de suas esculturas a evolução e a transformação da vida humana. As pedras, dispostas de forma harmoniosa ao longo do parque, convidam os visitantes a uma reflexão sobre o tempo, o crescimento e a renovação.

Ao chegar ao Parque Oriental, a artista foi recebida com entusiasmo por munícipes, guias de turismo e autoridades locais. “Estou muitíssimo grata a esse convite da Prefeitura. É uma oportunidade que nunca imaginei ter tão cedo. Ver minha obra ser transportada para cá e receber uma reação tão calorosa e emocionante. Estou muito feliz e não tenho palavras para expressar minha gratidão,” disse emocionada.

Durante a visita, Izabel Vidal teve a oportunidade de conversar com os munícipes e guias de turismo da cidade, explicando o significado e o processo de criação do “Caminho da Evolução”. Este encontro foi enriquecedor tanto para a artista quanto para os presentes, que puderam aprender diretamente sobre a obra e sua importância cultural.

“É muito emocionante, é como estar renascendo. Meu coração fica feliz quando falo do meu trabalho. Não tenho mais palavras a não ser ‘gratidão’,” concluiu Vidal, visivelmente emocionada.

Maria Izabel Vidal Matos nasceu em 1951 em Guarapari, Espírito Santo. Além de escultora e ceramista, é uma artista plástica com 43 anos de carreira. Formada em Licenciatura em Desenho e Artes Plásticas pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) e pós-graduada em Educação Ambiental, Vidal desenvolveu uma vasta experiência e domínio de diversas técnicas artísticas, incluindo mármore, granito, fibra de vidro, metais, cerâmica e azulejaria.

Em seu ateliê, localizado em Meaípe, Guarapari, Vidal não apenas cria suas esculturas, mas também ministra aulas, compartilhando seu conhecimento com novos talentos. Ao longo de sua carreira, realizou 17 exposições individuais e participou de mais de 30 coletivas no Brasil. Atualmente, está envolvida em exposições virtuais como “Quarentena 2020”, “Homenagem a Katie van Scherpenberg” e “Viajantes”, todas no Espaço Zagut, Rio de Janeiro.