IZA terá convidados especiais em sua estreia no carnaval de São Paulo

Estão faltando só alguns dias para o BONDE PESADÃO desfilar em São Paulo. O bloco acontecerá dia 11 de fevereiro, domingo, e terá a participação da DJ Pathy Dejesus, Mc Carol e da banda NX Zero. Essa é a primeira vez que IZA desfila com seu próprio bloco depois de tanto planejar esse momento.

Carnaval sempre foi algo muito próximo da cantora e era inevitável pra ela pensar em conduzir seu próprio bloco. “Sempre foi uma época muito mágica pra mim. Eu frequentava muitos bloquinhos no Rio, e no último ano fiquei com um gostinho de quero mais quando subi no trio com Carlinhos Brown e um time de artistas talentosíssimos em Salvador”, conta IZA.

Para o repertório, IZA garante que está pensando com muito carinho nas escolhas. “O BONDE PESADÃO vai ser um momento de muita troca e alegria, estou pensando em todos os arranjos, participações e set list, para que seja um dia muito especial”, garante, incluindo a presença de um acompanhamento musical muito robusto, com quatro percussionistas e quatro músicos nos naipes. “Vai ser uma oportunidade incrível de cantar músicas de artistas que eu amo e que não canto nos meus shows atualmente”, completa.

A cenografia do trio e os figurinos foram pensados especialmente para remeter ao nome do bloco. Eles farão alusão a um trem, uma locomotiva, que passará por Santo Amaro e serão inspirados nas cores do reggae, que tem tudo a ver com o Bonde Pesadão.

Serviço

Bloco BONDE PESADÃO

Local: Rua Laguna, entre Rua Castro Verde e Rua Bragança Paulista (trajeto de 500 metros)

Data: dia 11 de fevereiro | domingo

Horário do show: 13h

Concentração: 12h | Rua Castro Verde

Término: 17h

Patrocínio: Smirnoff, Kibon, Cheetos e Warner Music